Asgari ücret dolar bazına arttı mı? - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücret dolar bazına arttı mı?

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Asgari ücretin dolar bazında artışı hakkında merak edilenler bu haberde. Türkiye'de asgari ücretin dolar karşısındaki değerinde son dönemde bir artış yaşanıp yaşanmadığı konusu, ekonomi gündeminin önemli başlıklarından biri. Detaylar haberimizde.

25.12.2024 09:27  Güncelleme: 09:46
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Yeni asgari ücret netleşti. Komisyon dün akşam sürpriz bir kararla toplandı. İşçi heyeti TÜRK-İŞ toplantıya katılmazken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milyonların heyecanla beklediği açıklamayı yaptı. 2025 yılı asgari ücreti yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira oldu.

TÜRK-İŞ 29 BİN 583 TL İSTEMİŞTİ

TÜRK-İŞ geçtiğimiz günlerde zam talebini yüzde 45 zamma yüzde 20 enflasyon payı eklenerek asgari ücretin 29 bin 583 TL olmasını istemişti. Yapılan zam beklentilerin altında kaldı.

ERDOĞAN DA PAYLAŞIM YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da asgari ücret açıklanır açıklanmaz "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." paylaşımını yaptı. Bunun üzerine Erdoğan'ın bir dokunuş yapıp yapmayacağı sorusu da rafa kalkmış oldu.

ASGARİ ÜCRET DOLAR BAZINDA ARTTI MI?

Peki 2025 asgari ücreti dolar bazında ne kadar oldu? 1 Ocak 2024 tarihinde dolar kuru 29,51 liraydı. O tarihte 17 bin 2 liralık asgari ücret 576 dolara denk geliyordu. Bugün dolar 35,26 lira. 22 bin 102 liralık asgari ücret günümüz kuruyla 626 dolara denk geliyor. Böylece asgari ücret dolar bazında da 50 dolar artmış oldu.

Yıllara göre asgari ücret/dolar hesabı:

2018: 333 dolar

2019: 356 dolar

2020: 332 dolar

2021: 318 dolar

2022: 287 dolar – 302 dolar (Temmuz da ara zam yapıldı)

2023: 455 dolar – 482 dolar (Temmuz da ara zam yapıldı)

2024: 578 dolar

Asgari ücret dolar bazına arttı mı?

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücret dolar bazına arttı mı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • yiğit barıs:
    enflasyon karşısında artmadı eridi. yazık bu millete. elektrik su telefon internet faturam 10 bini geçti kalanı ile ekmek alırım artık. zaten ekmek yiye yiye bu hale geldik ya 0 0 Yanıtla
  • Apple User:
    2 seneye yakındır dolar kuru ağır ağır çıkıyor sizler geçen yılla bu yılda dolar kurunun yüzde kaç değer kazandığına bakın birde geçen senden bu seneye enflasyonun nekadar değer kazandığına bakın dolar üzerinden değil enflasyon üzerinden değerlendirme yapılmanız lazım 0 0 Yanıtla
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