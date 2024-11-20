Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı

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Asgari ücret zammını fırsat bilen bazı üreticiler, henüz maaş artışları yapılmadan fiyatlara zam yapmaya başladı. Kasım ayı itibarıyla fiyatları yüzde 10 artıran fırsatçılar, aralık ayında yüzde 10'luk bir zam daha planlıyor. İş insanları, asgari ücrete zammından sonra fiyatlara iki zam daha yapılabileceğini belirtiyor.

20.11.2024 08:43
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Asgari ücret zammı henüz yapılmadan fırsatçıları şimdiden kendini göstermeye başladı. Ocak ayında yapılacak zamma ilişkin söylentiler fiyatları artırmaya başladı.

ASGARİ ÜCRET ARTMADAN FİYATLARA ZAM YAPILDI

Asgari ücrete yapılacak zammı fırsat bilen üreticiler zam öncesi fiyatları bir miktar artırdı. Sözcü'ye konuşan iş insanları, "Asgari ücrete yüzde 25-30 civarında zam gelmesi bekleniyor. Bazı üreticiler işçilik maliyetlerindeki artışı ürünlerine yeni yılda tümden yansıtmak yerine bugünden taksitli zamlar yapmaya başladılar" dedi.

4 ZAM

İş insanları, kasım itibarıyla ilk etapta yüzde 10 zam yapıldığını, zam görüşmelerinin başlayacağı aralık ayında ise yüzde 10'luk bir zam daha geleceğini söyledi. Yani asgari ücrete henüz zam gelmeden 2 zammın yapılacağı öğrenildi. Üstelik bu da yetmezmiş gibi ocak ve şubat aylarında 2 zammın daha yapılabileceği belirtildi.

İŞ İNSANLARININ ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

İş insanları konuyla ilgili, "Bütün firmaların zamma başladığını söyleyemeyiz. Ancak şimdiden zam yapmaya başladığını bildiğimiz çok sayıda firma var. Gündeme gelen zam oranları özellikle küçük işletmeleri çok korkutuyor. Asgari ücret için 30 bin liralar, 35 bin liralardan bahsediliyor. Bu rakamların olacağını düşünmüyoruz. Ancak daha yüksek bir asgari ücret belirleme konusunda karar vericileri etkileyeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl seçimin olmaması bizim için en büyük şans." ifadelerini kullandı. İş insanları, yeni asgari ücretin 21 bin lira olmasını, 22 bin lirayı aşmamasını istediklerini söyledi.

Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Harun Çelik:
    Enflasyon düşmeden asgari ücrete yapılan 1 tl zam 15 tl olarak fiyatlara yansıyacak asgari ücretlinin eli 17 bin tll ye göre daha zayıf ve güçsüz olacak EKEPE Filistin deyip dursun 39 25 Yanıtla
  • Vahap Kirkor:
    Her asgari ücret zammında milletin alım gücü düşüyorsa bu sistem değişmeli. 47 2 Yanıtla
  • murat yvn:
    2024 yılı içerisinde Asgari ücret artışı olmamasına rağmen fiyatlar yükselmedi mi sanıyorsunuz. Asgarî ücret artsın veya artmasın herşeye aylık belli miktarda zam geliyor. 27 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Asgari ücret fakir fukara nın cebine girmeden 2 ay önce zamlarla alıyorlar e tabi 458 mv iş veren onlar işini iyi bilir 11 0 Yanıtla
  • Özmen Sefer:
    yumurtaya nie zam geldi .kus gribi yersen 6 0 Yanıtla
  • TÜRKÜM BEN:
    Serbest piyasa ekonomisinden derhal vazgeçmek gerekir ahlaksız bir topluma uygun değil bu sistem fabrikadan çıkışta her ürünün satış fiyatı yazmalı paketlerin üzerinde... 5 1 Yanıtla
  • Murat Ceylan:
    fırsatçılar evet şimdiden başladılar zam yapmaya asgari ücrete zam gelincede bir zam daha yaparlar. Zama bir biz koyamıyoruz. 4 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    dedikodu gibi habercilik kaynak yok bişey yok saçma salak iş yapmayın ya 0 4 Yanıtla
  • Mesut null:
    Fırsatçı gibi başlarına taş yağsın. Zaten sorumluların yaptığı tek şey başkasına b. k atmak. Hiç bizimde şurada suçumuz var dediklerini duymadım senelerdir. 0 0 Yanıtla
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