Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta

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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.

29.11.2024 13:49
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2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için bir araya gelecek olan İşçi, İşveren ve Hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık'ta gerçekleştirecek.

İLK TOPLANTI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDA

İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak.

Asgari ücret belirlenirken birçok veri dikkate alınacak. Enflasyon ve geçinme endeksleri masada olacak. Belirlenecek ücret; kıdem tazminatı tabanı, işsizlik ödeneği, askerlik ve doğum borçlanması gibi kalemlere de etki edecek.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA 12 KURUŞ

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Asgari ücretteki artış, toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip.

Asgari ücret, bu ücretle geçinen çalışanları doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun büyük bölümünü ilgilendiriyor. Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık\'ta

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Cihan Kışla:
    Kendi maaşlarınıza da böyle 3-4 toplantı yapıpta karar verseniz ya bir gecede mecliste geçirmeden yatacak yeriniz yok sizi toprak bile kabul etmeyecek. 42 1 Yanıtla
  • Ömer Mükyen:
    hayırlısı olsun inşallah ülkem için hayat çok pahalı gecinemiyoruz inşallah ona göre zam yapılır 23 3 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    2 üniversite bitirdim 17000 TL'ye çalışıyorum ayıptır yahuu bu nasıl bir adaletsizlik 22 3 Yanıtla
  • Umut Baran:
    Bakalım %44 olan zamlara göre asgari ücret kaç olarak belirlenecek görücez. 14 1 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    KENDI MAAŞIMIZI KENDIMIZ BELIRLEYELIM SIZIN GİBİ PARMAK KALDIRIP İSTEDİĞİMİZ MAAŞI ALALIM SİZ NE İŞ YAPIYORSUNUZ DA O KADAR MAAŞ ALIYORSUNUZ DURUM ORTADA KOLTUKLAR BOŞ OLSA BU DURUMDA OLMAZDIK BE 13 1 Yanıtla
  • Osman A:
    Ne kadar geç o kadar kar dimi. 10 1 Yanıtla
  • Chen Medya :
    trafik cezalarına yüzde 43 zam geldi asgari ve emekli maaşı zammida bu rakamın altına düşmemeli 11 0 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Hükümet ve işbirlikcisi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyon halka açık toplantılarda kavga ederler sınrada gizli kapılar ardında işi hallederler sonrada utanmadan kürsüye çıkarlar işcilerimizin hakkını söke söke aldık derler hükümet kanadı da işcilerimizin hakkını fazlasıyla verdik derler yüzsüzler 6 1 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    23.003 TL 2 5 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Aralık ayının son haftası son iş günü 27 aralıkta açıklarlar.aslında verilecek bellidir lakin biraz toplantı moplantı prosedürü uygularlar. 6 0 Yanıtla
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