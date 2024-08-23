Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak

Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak

Yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Bu anlamda işçi ve emekçinin beklentisi yüksek ancak son günlerde ortaya çıkan yeni formül şimdiden tartışmalara yol açtı. İddiaya göre asgari ücrete zam oranı belirlenirken 'orta yol hesabı' kullanılacak. Gerçekleşen enflasyon ile hedeflenen enflasyon oranın ortalaması alınacak.

23.08.2024 09:01
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Asgari ücrete ara zam yapılmaması, gözlerin yeni yıla çevrilmesine neden oldu. Milyonlarca işçi ve emekçinin beklentileri yüksek, ancak son günlerde ortaya çıkan yeni bir hesaplama yöntemi tartışmalara yol açtı. İddiaya göre, asgari ücrete yapılacak zam oranı belirlenirken 'orta yol hesaplama' yöntemi kullanılacak. Bu yöntemde, gerçekleşen enflasyon ile hedeflenen enflasyon oranlarının ortalaması alınacak. Bu hesaplamaya göre, asgari ücretlinin alacağı zam oranı şu şekilde öngörülüyor.

Yıl sonu yaklaştıkça asgari ücretlilerin bu sorunun yanıtını merak ettiği biliniyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38, 2025 yılı için hedeflenen enflasyon oranı ise yüzde 14 olarak açıklandı.

ARA ZAM YAPILMADI, BEKLENTİLER ARTTI

Bu yıl temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmadığı için, yeni yılda yapılacak zamma yönelik beklentiler arttı ve asgari ücret hesaplamaları yeniden gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve emekli maaşlarının hedeflenen enflasyona göre düzenleneceğini açıklamıştı.

ORTA YOL FORMÜLÜNÜN SONUCU: YÜZDE 26

Asgari ücret için dikkate alınan formüllerden biri, gerçekleşen enflasyon ile hedeflenen enflasyon oranlarının ortalamasının alınması oldu. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38, 2025 yılı için hedeflenen enflasyon oranı ise yüzde 14. Bu iki oranın ortalamasına göre asgari ücretli, yıl sonunda maaşlarına sadece yüzde 26 oranında bir zam alabilecek. "Orta yol formülü" son günlerde asgari ücretli için en çok konuşulan konu haline geldi. Asgari ücretlinin maaşı 17 bin 2 TL olarak bekleniyor, ancak bu beklentinin karşılanıp karşılanmayacağı ya da tepki çeken bir oran mı belirleneceği merak ediliyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışan, zam oranı için geri sayarken, yeni yıl yaklaştıkça başka hesaplamaların da gündeme gelmesi olası görünüyor.

ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?

2022 ve 2023 yıllarında asgari ücret ocak ve temmuz aylarında iki kez zamlanmıştı. Son olarak hükümet tarafından yapılan yüzde 49 artış ile birlikte yeni asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.

ZAM ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret zammı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Süreç ise şu şekilde ilerliyor; toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en az 10 üyenin katılımıyla toplanabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca üyelerden biri komisyon başkanı olarak seçilir. Kararların oylama usulüyle alındığı komisyonda eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü geçerli sayılır. İlk toplantısını Bakanlıkta gerçekleştiren komisyona sonraki toplantılarda işçi ve işveren sendikaları ev sahipliği yapar. Bakanlıkta gerçekleşen son toplantıyla nihai karar açıklanır.

NET VE BRÜT ÜCRET NE DEMEK?

Asgari ücret ve maaş zammı konuları konuşulurken net ve brüt ücretler kafa karıştırıcı olabiliyor. Zira bazı işverenler maaş teklifini brüt olarak bazıları ise net ücret üzerinden sunabiliyor. Peki net ve brüt ücret ne demek?

Çalışanlar; gelir vergisi, SGK primi ve sendika aidatı gibi aylık ödemeler yapmakla yükümlüdür. Çoğunlukla bu ücretler işveren tarafından maaştan kesilerek ödenir. İşte bu kesintilerin hesaba katılmadığı ücrete brüt maaş deniyor. Ödemeler yapıldıktan sonra kalan ücret ise net maaş oluyor. Yani net maaş, çalışanın doğrudan eline geçen toplam ücreti tarif ediyor.

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Neşe yer: Asgari ücret iş bilmeyen alıyor. 20 bin bile çok.zamlarda asgari ücret tartışılacağı da devlet özel sektorun yakasından düşsün emekli ve memura versin yüksek zam.ozel sektörü de bitirdiler.... 15 29 Yanıtla
    Mucahit Demir: Memurlar emekliler müslümanda , özel sektörde çalışanlar ne oluyor ? Herkes kendini düşünüyor ohh ne güzel 0 0 RECEP null: ya emekli yada memursunuz galiba 0 0 yusuf kozakoglu: niyeeee memur aç olduğu için mi 0 0 Sami Göksu: memurlar yeteri kadar alıyor zaten asgari ücretlinin haklarını memurlar alıyor lar emekli 12500 alıyor 0 0 AyYiLdiZ kilimci: nese yer sen özürlümüsun is bilmeyen ölsün emekli memurlar luks hayat sursun oylemi hayat bu kadar basit mi emekli icin bir sey demiyorum bence memurlara asiri zam yapildi ve bu zam nedeniyle en az 2 yil memurlara zam yapilmamasi gerekiyor 0 0
  • Oktay KUŞÇU: Bırakın şu asgari ücret zam mevzularını daha 4 aydan fazla zaman var o zamana kadar enflasyın kimbilir ne olacak! 27 8 Yanıtla
  • Hasan Güven: % 0 zam en uygunu olur yormayalım hükümeti ve işverenleri 24 5 Yanıtla
  • Ezel Bayraktar: 25 bin ve üzeri 27 28 en az 21 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: 25 in alti hiç olmaz yetmez buda idare eder işte 20 6 Yanıtla
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