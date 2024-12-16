Asgari ücretin kritik toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asgari ücretin kritik toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama

Geniş Video İzle

Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı sona erdi. Toplantı sonrası ilk açıklama Türk-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar'dan geldi. Ağar "Toplantıda rakam konuşulmadı. İşveren tarafı masaya rakam getirmedi. 3. toplantı haftaya yapılacak" dedi.

16.12.2024 14:07  Güncelleme: 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun büyük kesimini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci kez bugün bir araya geldi.

"ÜCRETİ HÜKÜMETİN VEYA İŞVERENLERİN SÖYLEMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

İkinci toplantının sona ermesinin ardından ilk açıklama Türk-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar'dan geldi. Toplantıda herhangi bir rakamın belirlenmediğini, 3. toplantının haftaya yapılacağını söyleyen Ağar, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bugün 8 milyon iş gücüne katkısı olan asgari ücret konusunu görüşüyoruz. Ülkede yaşam şartları belli. Bu dikkate alınarak ücret belirlenmeli. Hazine ve Maliye Bakanımız kötü günler geride kaldı diyor. Bu elbette vatandaşları sevindirir. Bu iyi günlerden biz de faydalanmak istiyoruz. Asgari ücretli vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim. Kiralarını verebilsinler, tencerelerini kaynatabilsinler. Bunları tartıştık. 50 dakikalık bir görüşmemiz oldu. Önümüzdeki hafta da 3. toplantı yapacağız. Toplantıya katılan işçi kesimi, birinci toplantıda nasıl geçinemediklerini anlattılar. Bu toplantıda da aynı şeyleri anlattılar. Toplantıda rakam konuşulmadı. İşveren tarafı masaya rakam getirmedi. Ücreti hükümetin veya işverenlerin söylemesini talep ediyoruz. Önümüzdeki hafta Çalışma Bakanlığımız 3. toplantı gününü bildirecekler, bugün belli olmadı. 3. toplantıdan önce bir rakam belirlenmesini talep ediyoruz. Biz rakam söylediğimiz zaman işin altında kalırız. Biz para isteyen tarafız, veren taraf değiliz."

"ADİL BİR ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİNİ ÜMİT EDİYORUZ"

Komisyonun 10 Aralık'taki ilk toplantısına başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdamın korunması ve artırılması gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı şekilde analiz ederek hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da yeni asgari ücretin belirlenmesinde gerçekleşen ya da öngörülen enflasyon oranlarının dikkate almayacaklarını bildirip, "İnsanların yüzünü güldürecek bir ücretin tespit edilmesini bekliyoruz." demişti. İşveren heyetine başkanlık eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise asgari ücrete hem çalışan hem işveren gözüyle baktıklarını belirterek, "Süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz." diye konuşmuştu.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.


Asgari ücretin kritik toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama

Asgari Ücret, İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücretin kritik toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (46)

  • tuncay doğancı:
    kendinize geldim mi bir akşam da onaylıyorsunuz:) asgari ücret e gelince 1 ay ne tartışıyorsunuz merak ediyorum.. sonuçta reis belirliyor bu maaşı neden toplanırsınız ki :) 257 4 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    yine bizi yüz üstü birakacaklar. biz bütün borçları zam gelecek ümidiyle sırtımıza yükledik. hepsi g.tumuze girecek 201 4 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan:
    Türk-İş istifa 190 5 Yanıtla
  • osman k:
    ASGARİ ÜCRET İÇİN YOKSULLUK SINIRI ALTINDAKİ HERHANGİ BİR RAKAM İNSAN ONURUNA KÜFÜRDÜR. BUNU KABUL ETMİYORUM EDENDE KENDİNE BİR BAKSIN NASIL BİR ONURUM VAR DİYE. 135 4 Yanıtla
  • Aydin Yildiz:
    bunlara güvenip yola çıkanın vay haline. Asgari ücretle çalışan kardeşlerime inanın çok ama çok üzülüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun gardaşlarım. 117 2 Yanıtla
  • Umt:
    işçiyi değilde nedense hep işvereni gözetiyosunuz biliyoruz merak etmeyin az kaldı seçimle hepinizden kurtulucaz. 106 3 Yanıtla
  • Gökhan Dağ:
    o kadar adam boşuna toplanıyor Recep Tayyip Erdoğan ne derse o 81 4 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    22.500 yapacaklar demedi demeyin 59 10 Yanıtla
  • Emre Güray:
    Bunlar tamamen oyalamaca eylül ayında ne kadar olacağı belli oldu zaten insanların aklıyla dalga geçiyorlar. 64 1 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    vereceğiniz 22 bin TL. onuda kan Süründürerek vereceksiniz 48 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 20:19:22. #1.13#
SON DAKİKA: Asgari ücretin kritik toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.