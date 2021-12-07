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Asgari Ücret Komisyonu 2'nci toplantısını yaptı - Son Dakika

Asgari Ücret Komisyonu 2'nci toplantısını yaptı

07.12.2021 15:47
Asgari Ücret Komisyonu 2'nci toplantısını yaptı

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, 2'nci toplantısını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, 2'nci toplantısını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Resmi bir rakam söylememeye gayret ediyoruz; ama kamuoyunda oluşan rakamlar ortada. Oluşan rakamların altında da bir şeye 'evet' dememiz mümkün değil" dedi.

İşçi, işveren ve hükumet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki 2'nci toplantısını Türk-İş Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ile yetkililer katıldı.

'ASGARİ ÜCRETLİ ZOR DURUMDA'Basına kapalı yapılan toplantı öncesi açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "14 Ekim'de İstanbul'da TİSK'in bir toplantısı vardı. Orada bir ifade kullandım. Dedim ki; 'Bu asgari ücret 45 seneye bedel bir asgari ücret olacak.' O zaman ülke şartları bu durumda değildi. Daha iyiydi. Aradan 1,5 ay geçti. Piyasalara baktığınız zaman asgari ücretli, dar gelirli, emekli daha zor durumda. 7 milyona yakın insan asgari ücretle geçiniyor. 7 milyonun çoluğuna çocuğuna baktığımızda 30 milyonun üzerinde bir rakam. Tabiri caizse ülkenin 3'te birinden daha fazla. İnsanlar geçinmeyle ilgili büyük bir mücadele veriyorlar" diye konuştu.'AYNISINI İŞÇİYE DE YAPACAKLAR'Atalay, toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir kez daha görüştüğünü belirterek, "Dün akşam açıklanan bir şey var; memurlarımızla ilgili bir konu var. Dün akşam Memur-Sen başkanının, bakanımızın açıkladığı bir rakam var. Bakan Bey'e de ifade ettim; 'Düzenleme ne?' Ben Bakan Bey'in ifadesinin kamuoyunun anladığı gibi olduğunu düşünmüyorum. Enflasyonun üzerinde ne varsa; kümülatif onu tamamlamayı düşünüyorlar. Zannediyorum aynısını işçiye de yapacaklar. İşçiyi bunun dışında tutmaları mümkün değil" diye konuştu.'BEKLENTİMİZİN ALTINDA BİR RAKAMA KATILMAYIZ'

Hükumet, işçi, işveren olarak ortaklaşa bir imza atmak istediklerini dile getiren Atalay, "Ama bizim beklentimizin altında kalacak bir rakam olursa biz buna katılmayacağımızı; Bakan Bey'e rakamı da söyledim. Bundan evvelki maliye bakanı da biliyor. Zannediyorum onlar benim bu ifadelerimi, arkadaşlarımızın ifadelerini sayın cumhurbaşkanımıza ilettiler. Cumhurbaşkanı da biliyor. Arzumuz bir an evvel önümüze bir rakam gelsin de kamuoyunu fazla meşgul etmenin bir anlamı yok, bağlayalım. Ama arzu etmediğimiz bir rakam gelirse hemen bağlasak ne olur, 20 gün sonra bağlasak ne olur. Onun için arzu ettiğimiz bir rakam gelmezse çabuk olmanın da bir anlamı yok. Siyasilerin açıklamalarını da takip ediyorum. Bu sene toplumun tüm kesimleri bununla ilgili fikir beyan ediyor. Resmi bir rakam söylememeye gayret ediyoruz; ama kamuoyunda oluşan rakamlar ortada. Oluşan rakamların altında da bir şeye 'evet' dememiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.


Asgari Ücret Komisyonu 2'nci toplantısını yaptı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Asgari Ücret Komisyonu 2'nci toplantısını yaptı - Son Dakika Ekonomi


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