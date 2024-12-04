Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir ilk yaşanacak - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir ilk yaşanacak

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Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmaları 10 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile başlayacak. Komisyon'da bu yıl bir ilk yaşanacak. Basın mensubunun katılacağı toplantıda ayrıca birer aşçı, kuaför, taşeron işçi de katılacak.

04.12.2024 09:38
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2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç 10 Aralık Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantıyla başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ın ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞINDA MASADA 4 İŞÇİ DE OLACAK

İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Komisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. TÜRK-İŞ heyetinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer alacak. Aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayollarında taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven bu yıl Komisyonda asgari ücretlilerin sorun ve taleplerini dile getirecek.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR VE KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

Asgari ücretteki artış, toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki ücretler başta olmak üzere, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip.

Asgari ücret, bu ücretle geçinen çalışanları doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun büyük bölümünü ilgilendiriyor.

Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

BU YIL BİR İLK YAŞANACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bu yıl bir ilk yaşanacak ve görüşmeleri takip etmek için toplantıya bir basın mensubu da katılacak. Ayrıca işçileri temsilen birer aşçı, kuaför ve taşeron işçinin de toplantıda yer alacağı öğrenildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu\'nda bir ilk yaşanacak

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Son Dakika Ekonomi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir ilk yaşanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Cem Büyük:
    İlk yaşansın 30.000 olsun 9 0 Yanıtla
  • MEHMET AYDIN:
    4 tane işçi olsa nolur dinlenmedikten sonra 9 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sizin İkiniz bitmez 7 0 Yanıtla
  • Tamer Yaşar:
    Gene bi adaletsizlik var. Bikaç tanede işveren olmalıydı bence 2 5 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir:
    İnşallah akpli değildir işcileri temsiledecekler eve et sokmaya gerek yok derler yoksa bize vereceğiniz zammı da millet vekillerimize verin biz hoşaf içeriz derler Allahım sen bizi mahçup etme 5 0 Yanıtla
  • astronot marslı:
    24 bin normal fazlasini vermeyin asgari ucret demek 18 yasinda birinin 24 bin almasi demek ....esasen gecim maasi verin insanlara oda 40 bin 5 0 Yanıtla
  • Muhammed null:
    Gecen senede isci arkadaslar katilmisti. Toplantida pariste yaziyoz hersey guzel dediler heralde bu hale geldik. Hayeller paris gercekler Somali.:))!!! 4 0 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Basın mensubu hangi basından? 1 0 Yanıtla
  • McA !:
    Şimdi herkes diyecek ki Dolar ile mi ödeme yapıyorsun satın alırken, Bakın dostlar Türkiye ithalat ülkesi bu demek oluyor ki hesaplamaları Dolar endeksli yapmak zorundayız. Demem o ki 900-1000 Dolar altında ki asgari ücret 2025 in 5. veya 6.ayı gibi eriyecek gidecek. En basiti kullandığınız tüm maddeler %75 Plastik ham maddesi içeriyor. Plastik ham maddesi yurtdışından ithal ediliyor yani Dolar ile ,Faizlerin bu seviyede kalma imkanı yok mutlaka düşmesi gerekiyor (Bataklıktan çıkılmaz yoksa) Faizler düştüğü anda Türkiye de Dolar in göreceği seviye hepimizin malumu dur. Kimse kimseyi kandırmasın Dolar ın şuan ki seviyesi Merkez Bankası müdahalesi sonucu yani gerçek olması gereken Kur değil 0 0 Yanıtla
  • Alparslan:
    bir basın mensubu değil sizden bir basın mensubu bir aşçı değil sizden bir aşçı bir kuaför değil sizden bir kuaför sizden olmayanlar gayri müslim size göre çünkü boş is bu lar komisyona bile gerek yok her şeye KHK ile karar verilmio mu .. eğer enflasyon inmiyorsa asgari ücreti yukarı cekeceksin neyse vereceğiniz bu kadar tantanaya gerek yok yayinlayin KHK gitsin 0 0 Yanıtla
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