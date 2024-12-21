Asgari ücret konuşulurken emekli milletvekili maaşı yine gündemde

Ekonomi

Türkiye'de asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin zam planları yapılıyor. Asgari ücretin 17.002 TL olduğu Türkiye'de işçileri temsil eden Türk-İş, 29 bin 583 TL teklifte bulundu. Emekli ve memur maaşları ise yeni yılın ilk haftasıyla netleşmeye başlayacak.

Haberler.com olarak zam tartışmaları ve buna ilişkin formülleri detaylı olarak okuyucularımıza aktarırken, okuyucular haberlere yaptıkları yorumlarda sık sık emekli milletvekili maaşlarını gündeme getiriyor. Aynı şekilde sosyal medya kullanıcıları da emekli milletvekili maaşlarını hatırlatarak asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranının daha yükseğe ulaştırılmasını talep ediyor.

TÜRKİYE'DE EMEKLİ MİLLETVEKİLİ MAAŞI NE KADAR?

Milletvekili maaşının 170 bin TL olduğu Türkiye'de emekli milletvekili maaşı ise 110 bin 995 TL. Bu rakam asgari ücret olan 17.002 TL'nin de, en düşük emekli maaşı olan 12.500 liranın da oldukça üstünde. Ayrıca TBMM'de bulunan milletvekillerinden hem emekli hem de milletvekili olanların maaşı ise 285 Bin TL'yi buluyor.

MİLLETVEKİLLERİNİN EK HAKLARI DA VAR

Telefon faturaları meclis tarafından ödenen vekillere trafik cezası kesilemiyor. Milletvekili (eski ve yeni) ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi masrafları karşılanıyor. Vekillere ve aile üyelerine diplomatik pasaport veriliyor.

EMEKLİ MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

Emekli milletvekili maaşları özellikle ekonomik koşulların zorlaştığı, enflasyonun arttığı dönemlerde sıkça gündeme geliyor. Milletvekillerine tanınan maaşlar ve sosyal haklar, pek çok kişi tarafından diğer meslek gruplarıyla kıyaslanarak adaletsiz bir durum olarak algılanıyor. Özellikle kamu sektöründe çalışan öğretmen, hemşire veya memur maaşları ile kıyaslandığında, milletvekillerine sağlanan maaşlar ve emeklilik avantajları, kamuoyunun gündeminde

AVRUPA ÜLKELERİNDE DURUM NASIL?

Türkiye'de 170 bin TL olan milletvekili maaşı yaklaşık 4.650 euroya denk geliyor. Hem emekli hem de milletvekili olanların aylık maaşıysa 285 bin TL yani yaklaşık 7 bin 800 euro.

Avrupa Parlamentosu

Bir Avrupa milletvekilinin aylık maaşı, brüt 10 bin 377 euro ve net 8 bin 88 eurodur. Ayrıca aylık Genel Gider adı altında yaklaşık 5 bin euro tutarındaki bir ödenekten yararlanırlar.

İngiltere

Avam Kamarası'nın bir üyesinin (milletvekilinin) yıllık maaşı, Nisan 2024'ten itibaren 91 bin 346 Sterlin olarak belirlendi. Bu aylık 7 bin 612 sterlin demektir. Ayrıca milletvekilleri ofis ve personel masraflarını karşılamak için ek ödenek alırlar.

İtalya

Milletvekili aylığı brüt 13 bin 971 eurodur. Ayrıca milletvekili telefon faturaları için yılda 1.200 euro ve ulaşım için de her üç ayda bir 3 bin 323 ile 3 bin 995 euro arasında değişen ek ödenek alır.

Almanya

Milletvekili maaşı 1 Temmuz 2024'ten itibaren aylık 11 bin 227 euro oldu. Vekiller ayrıca bazı masrafları ve çalışanları için ek ödenekler alırlar.

Estonya

Milletvekilleri 5 bin 979 euro maaş alır. Ayrıca tüm masraflarının yüzde 30'u için ek ödenek hakları vardır. Estonya'da Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Yüksek Mahkeme Başkanı ise aynı maaşı alır. Yani devletin bu en üst düzey yöneticilerine 8 bin 318 euro maaş ödenir.

Fransa

Milletvekilinin aylık net maaşı yaklaşık 6 bin eurodur. Milletvekili en fazla 5 danışman ve sekreter çalıştırabilmesi için ayrı bir ödenekten (yaklaşık 12 bin euro) yararlanır. Ayrıca tren, uçak ve taksi seyahatlerindeki masrafları da karşılanır. Üç yaşından küçük çocuğu olan vekillere 323 euro çocuk yardım parası ödenir. Meclis Başkanının aylık net maaşı ise yaklaşık 7 bin 700 eurodur.

İspanya

Milletvekili maaşı aylık 5 bin 200 eurodur. Ayrıca her türlü ulaşım ve otopark masrafları için ödenek verilir. Vekiller yurtdışı gezileri için ise günlük 150 euro ek ödenek alırlar. Meclis Komisyonlarının üyesi vekillere aylık 150 ile 750 euro arası değişen ek ücretler ödenir. İspanyol Meclisi Başkanına milletvekili maaşına ek olarak 933 euro verilir.

Portekiz

Bir milletvekilinin net maaşı aylık 3 bin 892 eurodur. Meclis komisyonlarında görev yapan her vekile 410 euro ek ücret verilir. Milletvekillerine ülke içi gezilerinde sabit bir seyahat ödeneği olarak 376 euro ödenir. Meclis Başkanının aylık brüt maaşı 5 bin 799 eurodur.

Polonya

Milletvekili, müsteşar maaşına eşit maaş alır. Milletvekili aylığı brüt 16 bin 834 Zloti yani 3 bin 940 eurodur. Ayrıca bazı masraflar için ek ödenek hakları vardır. Başbakan maaşı 20 bin 500 Zloti yani 4 bin 800 eurodur. Bakan maaşı 17 bin 800 Zloti yani 4 bin 150 eurodur.