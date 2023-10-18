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Asgari ücret ne kadar olacak? İşte pazarlığın başlayacağı rakam - Son Dakika

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte pazarlığın başlayacağı rakam

Son Güncelleme: 18.10.2023 11:49

Asgari ücret zammı için geri sayıma geçilirken, 2024'te geçerli olacak ücretle ilgili de ipuçları gelmeye başladı. Uzmanlar masada pazarlığın 15 bin TL'den başlamasını öngörüyor. Asgari ücrette üst sınırın ise yüzde 50 zamla 17 bin 103 lira olması bekleniyor.

Yeni yılın yaklaşmasıyla asgari ücretlileri zam heyecanı sarmaya başladı. Aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya gelecek. Asgari ücretlilere, temmuzda yüzde 34 zam yapıldı. Asıl zammın ise yıl sonunda yapılacağı belirtilmişti. Milyonlar maaşlarında ne kadar artış olacağını merak ederken, konu hakkında ipuçları da gelmeye başladı. Uzmanlar yıl sonunda asgari ücret pazarlığının 15 bin liradan başlayacağını öngörüyor. Uzmanlara göre asgari ücrette alt sınır 15 bin TL, üst sınır ise yüzde 50 zamla 17 bin 103 lira.

ENFLASYON KRİTİR BİR ÖNEME SAHİP

Seçim sonrası toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun almış olduğu kararla yeni asgari ücret yüzde 34 artışla 11 bin 400 liraya çıkarıldı. Asgari ücrete yeni zam ise yılbaşında yapılacak. Milyonların maaş zammında enflasyon kritik bir öneme sahip.

ZAMMIN YÜZDE 40'LARI BULMASI BEKLENİYOR

Şu anda açıklanan 3 aylık enflasyon yüzde 25.11 seviyesinde. Ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının da eklenmesiyle bu oranın yüzde 38-40 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

PAZARLIKTA ALT SINIR 15 BİN LİRA

Yüzde 40 zam olursa asgari ücretin yeni yılda 15.962 liraya yükselmesi bekleniyor. Uzmanlara göre asgari ücrette alt sınır 15 bin lira. Komisyonun pazarlığa bu seviyelerden başlaması bekleniyor.

17 BİN LİRAYI AŞABİLİR

Ancak enflasyona refah payını da eklenmesiyle oranın yüzde 50'lere kadar çıkması da gündemde. Yüzde 50'lik oran üst sınır olarak belirtiliyor. Yüzde 50 zam yapılması durumunda asgari ücret 17 bin 103 liraya çıkacak.

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücret ne kadar olacak? İşte pazarlığın başlayacağı rakam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? İşte pazarlığın başlayacağı rakam - Son Dakika
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