Asgari ücret neden çok fazla artırılmadı?

Ekonomi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Semih Öz, Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Türkiye'nin enflasyonla mücadele ettiğini belirten 2025 yılı asgari ücretinin fazla artırılmaması ürkiye'deki vergi uygulamalarının değerlendirildiği programda Prof. Dr. Öz, "Diğer ülkelere kıyasla Türkiye'de az vergi veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET FAZLA ARTIRILMAMALI"

"Enflasyonla mücadele konusunda asgari ücretin fazla artmaması gerekiyor çünkü asgari ücret artarsa maliyetler artar; maliyetler artarsa bu fiyat artışlarını getirir. Bu ilave enflasyon anlamına gelir. Bu nedenle de bu sarmalın bir yerde kesilmesi gerekir. Bu şu anlama geliyor: Enflasyonun yükünün sabit gelirliler üzerinde kalması gerekiyor. Mümkün olduğunca düşük olması durumunda enflasyonla mücadele politikaları başarılı olur ama diğer taraftan zaten asgari ücretin mantığı bireylerin insanca yaşayabilecekleri bir gelire sahip olmaları. Bunun sağlanması gerekir ama bir gömleğin düğmesini yanlış iliklerseniz sonraki düğmeler de yanlış olur. Türkiye'de bugün gelinen nokta da bu. Faiz politikaları sonucunda Türkiye enflasyonla karşı karşıya kaldı ve dolaysıyla enflasyonla mücadele etmek istiyorsa ne yazık ki 1980'lerde, 1990'larda uygulandığı gibi bu yük sabit gelirlilerin üzerinde duruyor. Doğru değil. Türkiye ikiz açık dediğimiz; bir taraftan bütçe açığı diğer taraftan cari açıkla karşı karşıya."