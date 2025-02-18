Asgari ücret sıralamasında Türkiye'nin dünyadaki yeri belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücret sıralamasında Türkiye'nin dünyadaki yeri belli oldu

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2025 yılında Türkiye'de net asgari ücret, %30 zamla 22.104 TL, brüt olarak ise 26.005 TL olarak belirlendi. Bu artış sonrası Türkiye'nin Avrupa'daki durumu tekrar incelemeye alındı. Eurostat'ın verilerine göre dolar bazlı asgari ücrette Türkiye Avrupa'da birçok ülkenin gerisinde kaldı.

18.02.2025 09:56
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Avrupa İstatistik kurumu Eurostat güncel asgari ücret verilerine göre Avrupa ülkeleri arasındaki kıyaslama verileri yayımladı. Buna göre, Türkiye'nin asgari ücreti komşu ülke Yunanistan'ın da gerisinde kalarak Avrupa'da sondan altıncı sırada yer aldı.

AVRUPA'DA EN YÜKSEK ASGARİ ÜCRET LÜKSEMBURG'DA

Eurostat verilerine göre, Lüksemburg 2.637 Euro ile en yüksek asgari ücrete sahip ülke konumunda. Türkiye ise brüt asgari ücretin güncel döviz kuru üzerinden 684,32 Euro'ya denk gelmesiyle 28 ülke arasında 22. sırada bulunuyor. Brüt asgari ücret Belçika'da 2.070 Euro, Almanya'da 2.161 Euro, Hollanda'da 2.193 Euro, Lüksemburg'da 2.637 Euro, İrlanda'da 2.281, Güney Kıbrıs'ta 1.000 Euro oldu.

ASGARİ ÜCRETİN ALIM GÜCÜ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Türkiye'de asgari ücretli çalışanların oranı %36,2 gibi yüksek bir seviyede. Ayrıca, haftalık ortalama çalışma süresi 45,5 saat ile Avrupa ortalamasının üzerinde. Buna rağmen, asgari ücretin Euro bazında değeri birçok Avrupa ülkesinin gerisinde kalıyor. Sanayi alt sektörlerinde, özellikle giyim sektöründe asgari ücretle çalışanların oranı %70,5 ile en yüksek seviyede. Bu durum, belirli sektörlerde asgari ücretin yaygınlığını ve gelir dağılımındaki eşitsizliği gösteriyor. 2016-2024 yılları arasında Türkiye'de asgari ücretin Euro bazında artışı sadece %6,8 olarak gerçekleşti. Bu düşük artış oranı, Türkiye'nin asgari ücret sıralamasında 27 ülke arasında 12. sıradan 21. sıraya gerilemesine neden oldu.

Asgari ücret sıralamasında Türkiye\'nin dünyadaki yeri belli oldu

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücret sıralamasında Türkiye'nin dünyadaki yeri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ömer Özen:
    emakli kacınci sirada tenezul edip siraya bile sokmazlar 91 2 Yanıtla
  • osman k:
    bu haber yoruma kapalı olmalı 5 31 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    sofiler yine pay çıkarır kendilerine dünya herşeyi bıraktı ülkemizin üzerine oynuyor 32 3 Yanıtla
  • osman şahin:
    Türkiye’nin 21 sırada olması iyi Afganistan ile aynı sıradayız 14 0 Yanıtla
  • 541154:
    osonuncu olan ulkelerde alım gğcğ fazladır haberı yaparken sankı şampiyon oldukögobı yapmayın 3 3 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    maliye bakanı da övünür en iyi biz veriyoruz asgari ücreti diye o da romanya moldovya belarus gibi ülkeleri dikkate alarak övünüyor 5 0 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Ülkenin ne kadar kötü yönetildiğini bir göstergesi,yol köprü ile avutulan millet ,satilanlari hesaplasa aslında gerçeği gorecekte din ile uyusturulmus vaziyette 3 0 Yanıtla
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