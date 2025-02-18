Asgari ücret sıralamasında Türkiye\'nin dünyadaki yeri belli oldu

Ekonomi

Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı

Avrupa İstatistik kurumu Eurostat güncel asgari ücret verilerine göre Avrupa ülkeleri arasındaki kıyaslama verileri yayımladı. Buna göre, Türkiye'nin asgari ücreti komşu ülke Yunanistan'ın da gerisinde kalarak Avrupa'da sondan altıncı sırada yer aldı.

AVRUPA'DA EN YÜKSEK ASGARİ ÜCRET LÜKSEMBURG'DA

Eurostat verilerine göre, Lüksemburg 2.637 Euro ile en yüksek asgari ücrete sahip ülke konumunda. Türkiye ise brüt asgari ücretin güncel döviz kuru üzerinden 684,32 Euro'ya denk gelmesiyle 28 ülke arasında 22. sırada bulunuyor. Brüt asgari ücret Belçika'da 2.070 Euro, Almanya'da 2.161 Euro, Hollanda'da 2.193 Euro, Lüksemburg'da 2.637 Euro, İrlanda'da 2.281, Güney Kıbrıs'ta 1.000 Euro oldu.

ASGARİ ÜCRETİN ALIM GÜCÜ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Türkiye'de asgari ücretli çalışanların oranı %36,2 gibi yüksek bir seviyede. Ayrıca, haftalık ortalama çalışma süresi 45,5 saat ile Avrupa ortalamasının üzerinde. Buna rağmen, asgari ücretin Euro bazında değeri birçok Avrupa ülkesinin gerisinde kalıyor. Sanayi alt sektörlerinde, özellikle giyim sektöründe asgari ücretle çalışanların oranı %70,5 ile en yüksek seviyede. Bu durum, belirli sektörlerde asgari ücretin yaygınlığını ve gelir dağılımındaki eşitsizliği gösteriyor. 2016-2024 yılları arasında Türkiye'de asgari ücretin Euro bazında artışı sadece %6,8 olarak gerçekleşti. Bu düşük artış oranı, Türkiye'nin asgari ücret sıralamasında 27 ülke arasında 12. sıradan 21. sıraya gerilemesine neden oldu.