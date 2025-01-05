Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek

Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL\'ye yükselecek

Yıllık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gözü en düşük emekli maaşına yapılacak zamma çevrildi. 2025 yılı için asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlenirken, son yıllarda asgari ücrete göre belirlenen en düşük emekli maaşının ocak ayı itibarıyla 15 bin liraya yükselmesi bekleniyor.

05.01.2025 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile asgari ücretin 22 bin 104 liraya yükseltildiğini duyurmuştu. Özel sektörde maaş artışlarında referans olarak kullanılan bu rakam, son yıllarda en düşük emekli maaşının belirlenmesinde de etkili olmakta.

Yapılan araştırmalar, yıllara göre emeklilere ödenen en düşük maaşların asgari ücret ile orantılı arttığını gösteriyor. 2023 yılının ocak ayında asgari ücret 8 bin 507 lira olarak açıklanırken, en düşük emekli maaşı ise bu rakamın yüzde 65'ine denk düşen 5 bin 500 lira olmuştu.

RAKAM ASGARİ ÜCRETE GÖRE BELİRLENMİŞTİ

Aynı yılın temmuz ayında asgari ücret 11 bin 402 liraya yükselirken, en düşük emekli maaşı ise bu rakamın yüzde 66'sına denk düşen 7 bin 500 lira olarak kesinlik kazanmıştı. 2024 yılında ise asgari ücret 17 bin 2 TL olarak seneyi kapatırken, en düşük emekli maaşı bu rakamın yüzde 73'üne denk düşen 12 bin 500 lira olmuştu.

MASADAKİ MUHTEMEL SEÇENEK 15 BİN TL

SGK uzmanları, son yıllarda ocak ayında yapılan zamlarda en düşük emekli maaşının, ortalama olarak asgari ücretin yüzde 68'ine denk düştüğünü hatırlatarak, en düşük emekli maaşı için masadaki muhtemel seçeneğin 15 bin lira olduğuna dikkat çekti.

Asgari Ücret, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:46 Ferdi Tayfur’un cenaze namazına hırsızlar dadandı Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı
08:42 Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray’da Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray'da
07:27 Benzine 1 lira 27 kuruş zam gelmesi bekleniyor Benzine 1 lira 27 kuruş zam gelmesi bekleniyor
04:26 Husiler, İsrail’i gece yarısı bir kez daha vurdu Husiler, İsrail'i gece yarısı bir kez daha vurdu
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
09:17 Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
09:16 Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti
09:02 Mohamed Salah Liverpool’dan ayrılıyor Mohamed Salah Liverpool'dan ayrılıyor
08:05 Alanyaspor’a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
07:50 ASELSAN ve Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma
07:45 Ferdi Tayfur’a veda günü Cenaze programı da değişti Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 10:50:52. #1.12#
SON DAKİKA: Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.