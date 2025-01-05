Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL\'ye yükselecek

Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile asgari ücretin 22 bin 104 liraya yükseltildiğini duyurmuştu. Özel sektörde maaş artışlarında referans olarak kullanılan bu rakam, son yıllarda en düşük emekli maaşının belirlenmesinde de etkili olmakta.

Yapılan araştırmalar, yıllara göre emeklilere ödenen en düşük maaşların asgari ücret ile orantılı arttığını gösteriyor. 2023 yılının ocak ayında asgari ücret 8 bin 507 lira olarak açıklanırken, en düşük emekli maaşı ise bu rakamın yüzde 65'ine denk düşen 5 bin 500 lira olmuştu.

RAKAM ASGARİ ÜCRETE GÖRE BELİRLENMİŞTİ

Aynı yılın temmuz ayında asgari ücret 11 bin 402 liraya yükselirken, en düşük emekli maaşı ise bu rakamın yüzde 66'sına denk düşen 7 bin 500 lira olarak kesinlik kazanmıştı. 2024 yılında ise asgari ücret 17 bin 2 TL olarak seneyi kapatırken, en düşük emekli maaşı bu rakamın yüzde 73'üne denk düşen 12 bin 500 lira olmuştu.

MASADAKİ MUHTEMEL SEÇENEK 15 BİN TL

SGK uzmanları, son yıllarda ocak ayında yapılan zamlarda en düşük emekli maaşının, ortalama olarak asgari ücretin yüzde 68'ine denk düştüğünü hatırlatarak, en düşük emekli maaşı için masadaki muhtemel seçeneğin 15 bin lira olduğuna dikkat çekti.