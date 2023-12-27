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İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim - Son Dakika
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İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim

Son dönemde enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle asgari ücrete hatırı sayılır artışlar yapıldı. Bu kapsamda 2019 yılında 2 bin 20 lira olan asgari ücret son zamla birlikte 2024'te 17 bin 2 liraya çıktı.

İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
27.12.2023 - 21:02,  Güncelleme: 21:05
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2024 yılında geçerli olacak asgari ücret bugün belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yeni asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğunu açıklarken, rakam işçi temsilcisi TÜRK-İŞ'i tatmin etmedi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, beklentilerinin 18 bin lira ve yılda iki zam olduğunu açıkladı. Son zamla birlikte asgari ücret son 5 yılda 15 bin lira birden arttı.

2019'DA 2 BİN 20 LİRAYDI

Asgari ücrette son 5 yıldaki artış dikkat çekti. 2019 yılında 2 bin 20 lira olan asgari ücret 2024'te 17 bin 2 liraya yükseldi.

SON 5 YILDAKİ DEĞİŞİM

Asgari ücret normalde yılda bir kez açıklanıyor. Ancak son iki yılda temmuz ayında ara zam yapıldı. Son beş yıldaki asgari ücret rakamları şöyle:

  • 2019: 2 bin 20 lira
  • 2020: 2 bin 324 lira
  • 2021: 2 bin 825 lira
  • 2022 Ocak: 4 bin 253 lira
  • 2022 Temmuz: 5 bin 500 lira
  • 2023 Ocak: 8 bin 506 lira
  • 2023 Temmuz: 11 bin 402 lira
  • 2024: 17 bin 2 lira
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Asgari Ücret, İş Dünyası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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