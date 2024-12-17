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Ekonomi

Asgari ücret tahminleri sil baştan

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücret için "Muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" açıklaması şimdiye kadar yapılan tahminleri değiştirdi. Mevcut ve beklenen enflasyona göre asgari ücret oranları yeniden hesaplandı.

17.12.2024 09:56
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulunda Ticaret ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında asgari ücretin muhtemelen enflasyonun üzerinde bir artış göstereceğini ifade ederek, "Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bu programda da hedefimiz bu yönde, değişmedi. Enflasyon şu anda yüzde 47'dir, yıl sonu muhtemelen yüzde 45 olacak. Bu yıl en düşük memur maaş artışı yüzde 78. Enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 68 arttı, enflasyonun 1,5 katı. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" değerlendirmelerinde bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamaları sonrası asgari ücret için beklentiler yeniden hesaplanmaya başlandı. Şimşek'in açıklamaları ışığında 17.002 TL olan asgari ücretin 2025 yılı için ulaşacağı rakamlar şu şekilde olabilir:

* Mevcut enflasyona göre hesaplanması durumunda 24.992,94'ye ulaşacak.

* Yıl sonu enflasyona göre hesaplanması durumunda 24.652,9'ye ulaşacak.

3. SENARYO BEKLENEN ENFLASYON MU?

Asgari ücrette bir ihtimal de 2025 yılı rakamının beklenen enflasyona göre hesaplanması. Bu senaryoya göre 2025 yılı için Merkez Bankası'nın beklediği enflasyon devreye giriyor. MERKEZ Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 9 Kasım'da yaptığı açıklamada 2025 yılı için yüzde 16 ve 26, 2026 yılı için ise yüzde 6 ve 18 olarak açıklamıştı. Merkez'in asgari ve azami beklentisine göre hesaplandığında 2025 yılı için asgari ücret için ortaya çıkan iki tahmin de şu şekilde:

* 2025 yılı beklenen en düşük %16'ya göre 19.722,32,

* 2025 yılı beklenen en yüksek %26'ya göre 21.422,52 olacak

Şimşek'in açıklamaları asgari ücrette 2025 yılı için beklenen en düşük oranda zam yapılması durumunda bile bunun %16'nın altında olmaması yönünde netlik kazanmasını sağladı. Ancak Şimşek'in asgari ücrete 2024 mü yoksa 2025 enflasyonuna göre mi yaplacağı konusunda bir ayrıntı vermemesi soru işaretlerine neden oldu.

Asgari ücret tahminleri sil baştan

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücret tahminleri sil baştan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ateş:
    Emekliler bütçeye yük dimi.Hepiniz her defasında aynı lafı söylediniz.Bütçeden KKM ve verilen havadan paraları emekli ve asgari ücretliden çıkardınız.Zenginin vergi borçlarını silip garibandan çıkardınız.13 sene Suriyelileri bedavadan besleyip fakirden çıkardınız.Ama kendi vatandaşınızın refahını düşünürken yük dediniz.Sizin ekonomiyi batırıp,her defasında işi bilmeyen adamları getirip dahada batırdığınız acısını hep bizlerden çıkardınız.Kaymağı siz ve zengin yedi,biberi mazlum vatandaşa yedirdiniz...Bu kadar zamandır her zam zamanı,öyle zorunuza gidiyor ki emekli ve asgari ücrete zam yapmak.Ne kadar az verirsek,ne kadar daha çok fakirleştirirsek o kadar cepten az para veririz diyosunuz.Kendi hatalarınızın bedelini,bu fakir fukara garip gureba ödedi ve hala daha ödetmeye devam ediyosunuz. 43 3 Yanıtla
  • Ela:
    şimşek istifa et işini yapamıyorsun 20 1 Yanıtla
  • McA !:
    Tuik e göre mi Gerçek hissedilen enflasyona göre mi diye sormak lazım. Tüik sahtekar ve yalancı olduğu için tüik in enflasyon rakamları kabul edilemez 12 0 Yanıtla
  • Ersay:
    Yok dananın kuyruğu, Tabii ki 2024 e göre yapılması gerek oranın değeri eridi, onu toparlamak gerek , ama en adaletlisi yüzde 45 ocakta , temmuzda da ilk 6 ay enflasyona göre ara zam 16 ise 16 -25 ise 25 12 0 Yanıtla
  • Rasit Tok:
    Bu işin kuralı 2024 ve 2025 yılına ait enflasyonlarin toplamı verilmesi gerekiyor mantıken doğru olan bu ,çunki 2024 deki maaş zaten eridi gitti ,2025 deki alacagimizda yine eriyecegine göre o zaman iksi bir verilmeli ama bunlar ne kadar çok verelim yoluna değil ne kadar az verelim yoluna gidiyorlar . 9 0 Yanıtla
  • Zeki:
    kiraya % 60.44 zam yaptırdınız bütün herşeye zamı daha 2. ayda alacağız 11. ayda zam geldi neyden bahsediyorsunuz 5 0 Yanıtla
  • Murat Karaca:
    enflasyon zaten şuan gösterilen rakamın epey üzerinde olduğu aşikar.. 4 0 Yanıtla
  • Yusuf Yoltay:
    20 bin kira. enflasyon a göre ne olacak nasıl bir döngünün içene girdik.. biri bana izah etsin lütfen 4 0 Yanıtla
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