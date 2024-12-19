Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

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Son yapılan 3. asgari ücret toplantısının hemen ardından hükumet kanadından ilk açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, "Çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız" dedi.

19.12.2024 14:37  Güncelleme: 14:51
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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün üçüncü kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda yine rakam konuşulmadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık ettiği toplantıda, işveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptı.

BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından sosyal medya hesabı üzerinden dikkati çeken bir açıklama yaptı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarının uzlaşı ve istişare zemininde yürütüldüğünü belirten Işıkhan, "Bugün gerçekleştirdiğimiz 3'üncü toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız" değerlendirmesi yaptı.

AĞAR: RAKAM KONUŞULMADI

Öte yandan toplantının ardından açıklama yapan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da toplantının ardından yaptığı açıklamada "Komisyon toplantısında rakam olarak yine hiçbir şey gündeme gelmedi. Biz para talep eden tarafız, dolayısıyla para verenler ve hükümetimiz bir rakam söylesin ki biz de ona göre tavrımızı alalım. Görüşlerimizi sunduk, gerçekleşen enflasyonu söyledik. Bu ülkede yaşayan 8 milyon civarında asgari ücretli arkadaşlarımız bir nebze olsun ihtiyaçlarını karşılayabilsin diye konuştuk. Bu söylediklerimizden zaten hemen hemen bir rakam çıkıyor. Önümüzdeki hafta hem rakam hem sonuç gelir diye düşünüyoruz. Temennimiz milletin kabul edebileceği bir ücret getirmeleri" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Vedat Işıkhan, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Şahin Zorlu:
    Hep aynı masal ula emekliyi emekçiyi öldürdünüz biraz utanın 62 1 Yanıtla
  • Lütfü Metintaş:
    Ya rakam konuşmayıp ne komuyorsunuz demesi ayıp çekirdek çitleyip dedikodu mu yapıyorsunuz ya 51 1 Yanıtla
  • Erdem Cambaz:
    Erdoğan yurtdışında o olmadan konuşmuyorlar göreceksiniz pazartesi kabine toplantısı yapıp açıklayacak 39 1 Yanıtla
  • Sezgin Yavuz:
    sayın bakan milletin anasını ağlattınuz işçi emekli perişan hala utanmadan enflasyona ezdirmeyecez diyorsunuz vereceğiniz para zaten belli bari tiyatro yaptığınızı bukadar belli etmeyin ayıptır günahtır allh korkunuzdamı kalmadı alay etmeyin 30 milyona yakın insanla çık adam gibi biz bişey yapamıyoruz yetkimiz yok cumhurbaşkanı açıklayacak deyinki millet arkanızdan beddua etmesin bu dünyanın birde öbür dünyası var 31 2 Yanıtla
  • Hakan Alici:
    ağam bizimle eğleniyor 26 0 Yanıtla
  • Muhammed null:
    Fasulyeyi yedik :)) 21 0 Yanıtla
  • Recep Koçak:
    ne konuştunuz bizede söyleyin 19 0 Yanıtla
  • Arda Demir:
    GEYİK MUHABBETİMİ YAPTİNİZ, 18 0 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    O zaman 27 olur 12 1 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Hıç ezdırecegız dıyenı görmedım ama ezdırmeyende görmedım aynı hıkaye herkes %50zam konulmuş 7 0 Yanıtla
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