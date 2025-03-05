Türkiye'de maaşlar enflasyon karşısında adeta eriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de maaşlar enflasyon karşısında adeta eriyor

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Türkiye'deki asgari ücret ve emekli maaşları, yüksek seyreden enflasyon oranları karşısında değerini yitiriyor. 2025 yılı itibariyle geçerli maaşlardaki kayıp 1 Ocak'tan bu yana en düşük emekli maaşı bin 73 lira, asgari ücret ise 640 lira değer kaybına uğradı.

05.03.2025 12:35
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Sabit gelirlilerin alım gücünü azaltması nedeniyle büyük tehlike barındıran enflasyon Türkiye'de özellikle alt gelir gurubundaki çalışanlarda büyük kayıplara neden oluyor. Enflasyona bağlı mal ve hizmet giderleri artarken maaşın sabit kalması sonucu yaşanan alım gücü kaybı her ay katlanarak artıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son enflasyon verilere göre, 2025 yılının ilk iki ayında sabit gelirli vatandaşların ekonomik değer kaybı yüzde 7,42 erimiş oldu.

Bu hesaplama üzerinden

  • 14 bin 436 lira olan en düşük emekli maaşı bin 73 lira;
  • 22 bin 104 lira olan asgari ücret de bin 640 TL eridi.

Bu fiyatlamalar sonrası iki ayda;

en düşük emekli maaşının değer karşılığı 13 bin 395 liraya;
net asgari ücret ise 20 bin 463 liraya gerilemiş oldu.

Alım-satım dengesini gözetmesi sebebiyle ticaretle uğraşanların gelirlerinin enflasyonla birlikte artabileceği öngörüsünde bulunan ekonomi uzmanlarının, buna karşın sabit gelirlilerin enflasyon karşısında değer kaybı ve alım gücü kaybı yaşadığına dikkat çekiyor. Özellikle en düşük emekli maaşı alanlar ile asgari ücretlilerin, bu enflasyon artışından en fazla zarara uğrayan kesimler olduğuna vurgu yapılıyor.

Türkiye\'de maaşlar enflasyon karşısında adeta eriyor
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Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de maaşlar enflasyon karşısında adeta eriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Kerem7272:
    Hayret doğru düzgün bişey yazdınız yandaş olmayın halkın yanında olun. Eziliyorum tabi burdan Mehmet şimseğe selam olsun sözde 2025 ortalarında tek haneye düşecekti. Güzel masallarla bizi uyuttular 114 1 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    yok canım ENFLASYON mu aaa EKEPE cehaaaapee ve İmamoğlu’yla uğraşıyor dur enflasyona ülke sorunlarına ayıracak vakit yok ÖNEMLİ. olan koltuk için chp ye saldırmak ülke batarsa batsın yeterki ekepelilerin koltuğuna dokunma 88 7 Yanıtla
  • KAPLAN BEY:
    Birazdan akp trolleri savunmaya geçerler hep aynı terane dünya lideri olan sayın B.O.P. eş başkanı ekonomist nede olsa. 73 6 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Bazılarımız hakettigimizi yaşamasa da müstahak bu millete. 61 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Tabiki eriyecek işçi almadan veriyor kiralara %60 zam işçiye %30 emekliye %15.75 bu sistemden daha ne beklenir 59 0 Yanıtla
  • Tuna Han:
    külliyen yalan haber olur mu canım öyle birşey refah bolluk içinde yaşıyoruz akıyor akıyor ak koyun ol seninde böyle hayatın olsun 47 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ulkenin ekonomisi bozuk degil, ekonomi yok. su kur korumali olayini gecmis.liderler uyara uyara bi hal olmustu yapilmaz nice nesillere buyuk yuk demek diye.. ve yine 3 5 is adamina yaptir parayi odet halka yillarca olayini da ayni sekilde uyarmislardi nicesi, ozali erbakani demireli vs.. zengin daha zengin , sabit maasli fakirlige dogru.. fakir zaten hep fakirdi. yerel belediye olayi misali.. bi baskan gelir ilcenin su sorununu cozer baska bi sey olmaz digeri gelir yolunu yapar baskanbir sey olmaz.. ona benziyor .. yine de oyle boyle alt yapi ve savunmada bu iktidar bir seyler katti ulkeye, egitim basta olmak uzere digerleri bin beter. 33 2 Yanıtla
  • poyraz can:
    hadi ya ciddi misin nasıl olur, oysa enflasyon düşüşe geçmişti. 34 0 Yanıtla
  • Hakan as :
    Hadi canım sizde yanlışınız vardır :) Günaydın biraz geç kalmadınız mı 31 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    enflasyon işçiye ayrı emekliye ayrımı işliyor neden değer kayıpları farklı ? 30 0 Yanıtla
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