Sabit gelirlilerin alım gücünü azaltması nedeniyle büyük tehlike barındıran enflasyon Türkiye'de özellikle alt gelir gurubundaki çalışanlarda büyük kayıplara neden oluyor. Enflasyona bağlı mal ve hizmet giderleri artarken maaşın sabit kalması sonucu yaşanan alım gücü kaybı her ay katlanarak artıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son enflasyon verilere göre, 2025 yılının ilk iki ayında sabit gelirli vatandaşların ekonomik değer kaybı yüzde 7,42 erimiş oldu.
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Bu fiyatlamalar sonrası iki ayda;
Alım-satım dengesini gözetmesi sebebiyle ticaretle uğraşanların gelirlerinin enflasyonla birlikte artabileceği öngörüsünde bulunan ekonomi uzmanlarının, buna karşın sabit gelirlilerin enflasyon karşısında değer kaybı ve alım gücü kaybı yaşadığına dikkat çekiyor. Özellikle en düşük emekli maaşı alanlar ile asgari ücretlilerin, bu enflasyon artışından en fazla zarara uğrayan kesimler olduğuna vurgu yapılıyor.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'de maaşlar enflasyon karşısında adeta eriyor - Son Dakika
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