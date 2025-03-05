Türkiye\'de maaşlar enflasyon karşısında adeta eriyor

Serkan Güngör:

ulkenin ekonomisi bozuk degil, ekonomi yok. su kur korumali olayini gecmis.liderler uyara uyara bi hal olmustu yapilmaz nice nesillere buyuk yuk demek diye.. ve yine 3 5 is adamina yaptir parayi odet halka yillarca olayini da ayni sekilde uyarmislardi nicesi, ozali erbakani demireli vs.. zengin daha zengin , sabit maasli fakirlige dogru.. fakir zaten hep fakirdi. yerel belediye olayi misali.. bi baskan gelir ilcenin su sorununu cozer baska bi sey olmaz digeri gelir yolunu yapar baskanbir sey olmaz.. ona benziyor .. yine de oyle boyle alt yapi ve savunmada bu iktidar bir seyler katti ulkeye, egitim basta olmak uzere digerleri bin beter.