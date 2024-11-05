Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi

Geniş Video İzle

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı programda, Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalara başlayacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, gündemdeki emeklilik sisteminde değişiklikle ilgili soruya ise "Emeklilik sistemimizde şu an herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz" şeklinde yanıt verdi.

05.11.2024 19:28  Güncelleme: 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücret zam oranı ile ilgili "Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde işçi, işveren paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz" dedi.

EMEKLİLİK SİSTEMİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan emeklilik sisteminde bir değişiklik olup olmayacağına yönelik "Emeklilik sistemimizde şu an herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan açıklamasını şöyle sürdürdü: Orta Vadeli Plan çerçevesinde sosyal güvenlik sisteminde yapılacak düzenlemeler milletimizin refahını artırmaya yönelik olacaktır. AK Parti olarak sosyal güvenlik sisteminde ciddi anlamda reform çalışmalarını gerçekleştirdik. SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı tek çatı altında birleştirildi. Bu çok önemli basamaklardan bir tanesi. Emeklilik sistemimizde şu an herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz. Ancak emeklilik sistemini daha iyiye taşıyacak boyutlarda bize gelecek her türlü değerlendirmeyi göz önüne alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Emeklilerimizin mevcut haklarını korumak ve daha ileri taşımak olacaktır. Daha adil sistemin kurulması da bizim için çok önemli. Bu düzenlemeleri inşallah gerçekleştireceğiz.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI

Bakan Işıkhan'ın açıklama yaptığı bir diğer önemli başlık ise milyonlarca çalışanın beklediği 2025 asgari ücret zam oranıydı. Işıkhan, asgari ücretle ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

Asgari ücret ülkemizde ve tüm dünyada en düşük ücreti belirleyen bir ücret niteliğinde. Minimum ücreti ifade etmektedir. Çalışanlarımızı ve dolaylı olarak ailelerini etkileyen bir durum. Çalışma hayatımızın temel konularından bir tanesi. Asgari ücreti tek başımıza hükümet olarak belirlediğimiz konu değil. İnşallah Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacak. Belirli bir zaman aralığında 31 Aralık'a kadar netleştirip yayımlamak zorundayız Resmi Gazete'de. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak. En önemli şey enflasyon oranı. Enflasyon gittikçe düşme eğilimine geriyor. Ekonomik büyüme, sektörel bazlı nasıl bir işgücüne ihtiyacımız var burada ücret belirleyici olacaktır. Vatandaşımızın yaşam standardının nasıl geliştirileceğine ilişkin olarak bu komisyon değerlendirme yapacaktır. Bunu yaparken de ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde işçi, işveren paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz. Asgari ücretin belirlenmesi noktasında geçen yıllarda paydaşlarımızdan olan TÜRK -İŞ ve TİSK'e teşekkür etmek istiyorum. Geçen yıl 17 bin lira olarak belirlemiştik. İnşallah görüşerek ortak bir asgari ücreti belirleyip; Ocak ayında uygulamaya geçeriz.

Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Vedat Işıkhan, Vedat Işıkhan, Asgari Ücret, Ekonomi, Aralık, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Akape seçmeni her koşulda size tapıyor. Onların maaşı aynı kalsın. Ya da bin lira ekleyin şükretsinler. Bol bol dualarını alırsınız. 99 25 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Emekli Büyüklerimizin Hakkı Verilmeli 12500 TL Size Yetermi? Kibar Bakanım 72 4 Yanıtla
  • suna genç:
    Bir Ak partili olarak diyorum bu adam kadar yalancı düzenbaz beceriksiz ve iğrenç suratlı bakan yine kendisinden önce aynı bakanlıkta görevli yine adı vedat olandı ikisini bir çift mandal parası ile değişirsem namerdim 46 2 Yanıtla
  • Mert Kartal:
    Siz Tayyip beyden habersiz tuvalete gidemezsiniz.Ne için boş boş konuşuyorsunuz.Tuik benim cebimden para çalıyor.Cocuklarimin hakkını yiyor.Yalan enflasyon rakamlarıyla biz zam alacağız şimdi.Yalanlarla Ülkemi yönetiyorsunuz.Biz açız aç.Duyuyormusunuz bizi.Acil erken seçim istiyoruz.20 sene size oy verdim Allah'cc benim belamı versin.. 39 7 Yanıtla
  • özer bergin:
    Emekliye 15 işçiye 22. Demedi demeyin. 38 3 Yanıtla
  • Ahmet Bağcı:
    Yatacak yeriniz yok hiçbirinizin... 33 2 Yanıtla
  • Gürkan Tok:
    bide reform yaptık diyo sistemde .3600 gün olanda aynı 9000 günden olanda aynı maaşı alıyor. bu nasıl adalet bu nasıl vicdansızlık 32 2 Yanıtla
  • Cihana Alp:
    Maksimum yüzde 35-40 arası zam yapılır, bozdurur bozdurur harcarsınız Akpli asgari ücretli kardeşlerim 20 5 Yanıtla
  • Kadir Can:
    EKONOMİ BOZMAYACAK ŞEKİLDE DEMİŞ NE ANLADINIZ 45 GİBİ ORANLARI UNUTUN DİYOR 2025 ENFLASYON GÖRE 25 TAHMİN EDİYOR ONU VERECEZ DEMEK İSTİYOR ARKADAŞ 2024 BENİM DEĞER KAYBIM NE OLACAK 43 ENFLASYON BEKLENTİSİ ASGARİ ÜCRET ÖLDÜRDÜLER 20 1 Yanıtla
  • orko Şato:
    kibar bakan ....... .......... 14 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:41 ABD’nin kader günü Oyunu kullanan Trump’tan ilk sözler ABD'nin kader günü! Oyunu kullanan Trump'tan ilk sözler
20:10 Herkes merak ediyordu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı
20:04 Eşbaşkan’dan isyan çağırısı il başkanından tehdit PKK yayın organında skandal açıklama Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama
19:29 Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama Bakan Işıkhan tarih verdi Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi
18:15 Ebru Gündeş’e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş
09:07 Batman’da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil Batman'da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil
09:00 Fenerbahçe Real Madrid’i bile geride bıraktı Fenerbahçe Real Madrid'i bile geride bıraktı
08:20 Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak
08:12 Savaşta bir ilk Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi Savaşta bir ilk! Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi
08:02 Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
07:44 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti’ye geçme hazırlığı yapıyormuş Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş
07:40 Jose Mourinho’nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu Jose Mourinho'nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu
07:24 Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu’nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu'nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı
07:23 Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 20:53:51. #1.13#
SON DAKİKA: Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.