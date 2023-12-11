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Pazarlık başlamadan mutabık kaldılar! İşçi ve işveren asgari ücrette vergi indirimi istiyor - Son Dakika
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Pazarlık başlamadan mutabık kaldılar! İşçi ve işveren asgari ücrette vergi indirimi istiyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. İşçi ve işveren temsilcisi, asgari ücretteki görüş farklılığına rağmen vergi indirimi konusunda mutabık. Her iki taraf, ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasında hemfikir.

11.12.2023 - 10:47,  Güncelleme: 11:49
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Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret zammının belirlenmesine yönelik süreç, bugün resmen başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Pazarlık başlamadan işçi ve işveren temsilcilerinin uzlaştığı bir konu başlığı var. Her iki tarafta ücretler üzerindeki vergilerin indirimi konusunda gem fikir.

BU YIL PAZARLIK MASASINDA BİR İLK YAŞANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer alacak. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek.

Asgari ücret zammı için kritik gün! İşçi ve işveren pazarlık öncesi 'vergi indirimi' konusunda mutabık

PAZARLIKTA ALT SINIR YÜZDE 40

Asgari ücret zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde. Kulislerde konuşulanlara göre, asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 37.76'lık oranın en az yüzde 40'a yuvarlanması bekleniyor. Ancak bu oranın refah payı eklemesiyle yüzde 45-50 kadar çıkması gündemde.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Eğer zam yüzde 40 olursa asgari ücret 15 bin 963 lira, yüzde 45 olursa 16 bin 533 lira, yüzde 50 olursa 17 bin 103 lira olacak.

İŞÇİ VE İŞVEREN VERGİ İNDİRİMİ KONUSUNDA MUTABIK

İşçi ve işveren tarafı asgari ücretteki görüş farklılığına rağmen vergi indirimi konusunda mutabık. Her iki taraf, ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasında hemfikir.

Asgari ücret zammı için kritik gün! İşçi ve işveren pazarlık öncesi 'vergi indirimi' konusunda mutabık

TÜRK-İŞ NE İSTİYOR?

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, pazarlığın 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olan 14 bin 25 liranın altında başlamayacağını söylemişti. "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz." diyen Atalay, bu sınırın üzerinden bir pazarlık olacağını kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde "Hükümet 14 bin TL civarında hesaplanan açlık sınırıyla masaya gelirse ne yapacaksınız?" sorusuna da yanıt veren Atalay, "O zaman masadan kalkarız. Öyle şey olmaz" dedi.

Bazı hükümet yetkililerinin ifade ettiği ve yüzde 25 artışa tekabül eden 14 bin 250 TL gibi bir ücreti de asla kabul etmeyeceklerini söyleyen Atalay, "Bizim rakam telaffuz etmemiz doğru değil. Ne vereceklerini görelim; ondan sonra tavrımızı belirleriz. Teklifi Başkanlar Kurulu'na getirip orada kararımızı veririz" ifadelerini kullandı.

Atalay, asgari ücrete bir yıl artış yapılmayacağı göz önüne alındığında, yıl sonuna kadar geçimi sağlayacak bir artış yapılması gerektiğini söyledi.

Asgari ücret zammı için kritik gün! İşçi ve işveren pazarlık öncesi 'vergi indirimi' konusunda mutabık

HÜKÜMETTEN TEK ZAM MESAJI

Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanı Vedat Işıkhan son iki senenin aksine, önümüzdeki yıl asgari ücrete tek zam yapılacağı mesajını vermişti.

Bakan Işıkhan konu hakkında yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamayla tek zam yapılacağını belirterek, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz" dedi.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Pazarlık başlamadan mutabık kaldılar! İşçi ve işveren asgari ücrette vergi indirimi istiyor
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: beni seçerseniz asgari ücret ve emekli aylıklarından vergiyi sıfırlayıp maaşlara yansıtacağım artı gıdadan kdv oranını sıfırlayıp bu oranıda bu maaşlara aktarıp vatandaştan alınan cezaların yüzde 10 nuda yine bu maaşlara yansıtacağım nasıl beğendinizmi :) Yanıtla 10 0

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pazarlık başlamadan mutabık kaldılar! İşçi ve işveren asgari ücrette vergi indirimi istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pazarlık başlamadan mutabık kaldılar! İşçi ve işveren asgari ücrette vergi indirimi istiyor - Son Dakika
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