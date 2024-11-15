Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde

Ekonomi

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak zamma çevrilirken işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftası bir araya gelerek zam pazarlığına başlayacak.

AÇIKLAMALAR ART ARDA GELİYOR

Asgari ücrete yapılacak zam oranı merakla beklenirken muhalefet ve hükümet kanadından konuyla ilgili art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor.

BAKAN IŞIKHAN: ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son açıklamasında "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanırken muhalefet kanadı da asgari ücret beklentilerine yönelik rakamları açıklamayı sürdürüyor.

Asgari ücret zammı için Meclis'teki siyasi partilerin teklifleri şöyle:

CHP: 30 bin lira

İYİ Parti: 28 bin lira

Yeniden Refah: 35 bin lira

Gelecek Partisi: 33 bin 337 lira

DEM Parti: 35 bin lira

MASAYA 4 FARKLI RAKAM GELECEK

Asgari ücret tespiti için masaya 4 farklı rakamın gelmesi bekleniyor. Son dönemde dillendirilen yüzde 25'lik zammın gerçekleşmesi halinde asgari ücret 21 bin 250 lira olacak. Orta Vadeli Program'da belirlenen yüzde 41,5'lik zam yapılması durumunda asgari ücret 24 bin 57 liraya çıkacak. OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 baz alınırsa ise rakam 19 bin 975 lira olacak. Bu durumda asgari ücret yine açlık sınırının altında kalacak. Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük yıl sonu enflasyon beklentisi oranında zam yapılması durumunda asgari ücret 24 bin 483 liraya çıkacak.