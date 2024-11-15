Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde

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Asgari ücrete yapılacak zam için heyecanlı bekleyiş sürürken milyonların gözü aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilmiş durumda. Pazarlık masasına 4 farklı rakamın gelmesi beklenirken, rakamlar arasında 4 bin 508 liralık fark bulunuyor.

15.11.2024 09:40
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Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak zamma çevrilirken işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftası bir araya gelerek zam pazarlığına başlayacak.

AÇIKLAMALAR ART ARDA GELİYOR

Asgari ücrete yapılacak zam oranı merakla beklenirken muhalefet ve hükümet kanadından konuyla ilgili art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor.

BAKAN IŞIKHAN: ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son açıklamasında "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanırken muhalefet kanadı da asgari ücret beklentilerine yönelik rakamları açıklamayı sürdürüyor.

Asgari ücret zammı için Meclis'teki siyasi partilerin teklifleri şöyle:

MASAYA 4 FARKLI RAKAM GELECEK

Asgari ücret tespiti için masaya 4 farklı rakamın gelmesi bekleniyor. Son dönemde dillendirilen yüzde 25'lik zammın gerçekleşmesi halinde asgari ücret 21 bin 250 lira olacak. Orta Vadeli Program'da belirlenen yüzde 41,5'lik zam yapılması durumunda asgari ücret 24 bin 57 liraya çıkacak. OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 baz alınırsa ise rakam 19 bin 975 lira olacak. Bu durumda asgari ücret yine açlık sınırının altında kalacak. Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük yıl sonu enflasyon beklentisi oranında zam yapılması durumunda asgari ücret 24 bin 483 liraya çıkacak.

Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Ercan Karatas:
    Enflasyona ezdirmeyeceğiz diye diye hayatımızı siktiniz 108 9 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu işin olacağı yüzde 50 zam olsun bitsin hiç uğraşmayın 47 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    zam yapılmasın hiç gerek yok ekonomi çökmüş zaten maaşa zam demek herseye zam demek 35 5 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Akape 22 den başka vermez 30 2 Yanıtla
  • numan yildız:
    22 yeterli bence şükr etmek lazm az yiyn için kadınlara a z kontur aln devleti aliyemiz çok yaşasın amin 6 22 Yanıtla
  • Fatih Üstün:
    Asgari ücret zami isterse %100 zam olsun aynı oranda alacağın ürünlere de zam gelecek matematik ortada 24 2 Yanıtla
  • Yakup Becerikli:
    gençler çalışmıyorki, zamma gerek yok 12 10 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    Bu yorumu okuyan vekil bakan kim varsa, zam da istemiyoruz zam da yapmayın yakamızdan düşün artık yeter 13 3 Yanıtla
  • Sudem melis:
    En 30 Bin TL olması gerekiyor buda g.t ister 10 3 Yanıtla
  • sebahattin şentürk:
    30 iyidir 9 3 Yanıtla
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