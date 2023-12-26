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Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız - Son Dakika
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Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız

Asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz. Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor." dedi.

26.12.2023 - 16:29,  Güncelleme: 16:33
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Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Milyonların merakla beklediği kararın bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Konu hakkında bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, henüz bir rakamın belli olmadığını söyledi.

"BU HAFTA İÇİNDE AÇIKLAMAYI ARZU EDİYORUZ"

Kararın bu hafta açıklanacağını belirten Bakan Işıkhan, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Teknik bir analiz söz konusu. O analizler bittikten sonra 3 temsilcimiz var biliyorsunuz; hem kamu hem özel hem de işveren temsilcilerimizin katıldığı. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz" dedi.

"BİR RAKAM YOK, KOMİSYON ÇALIŞIYOR"

Henüz bir rakam belirlenmediğini de söyleyen Bakan Işıkhan, "Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor. Şu an paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip açıklayacağız." şeklinde konuştu.

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Işıkhan, çalışan emekliye 5 bin liralık ikramiye ödemesi ile ilgili olarak da "Bakanlık olarak da çalışmalarımızı hazırladık, resmi gazeteye çıkar çıkmaz. En kısa sürede, biz hazırlıklarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
YORUMLAR (3)
  • salihb: atomu parçalıyorlar sanırım. Yanıtla 50 0
  • TOLGA ALCAN: Vereceginiz 3 5 kurus para onuda ne düşündünüz be. Kendinize gelince anında bitirirsiniz işi. Yanıtla 29 0
  • Ender Kervancıoğlu: Asgari ücrete hiç zam yapmayın. Gerekirse soğan ekmek yeriz ama siz başımızda kalın. Yaşıyoruz hayattayız ya bize yeter çok şükür. Ölümüne reis. Meeeeeee eee ee Yanıtla 4 0

Vedat Işıkhan, Asgari Ücret, İş Dünyası, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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