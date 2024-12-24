Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi

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2025 yılı asgari ücreti yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira oldu. Bu akşam sürpriz bir kararla toplantı kararı alan komisyonda TÜRK-İş yer almadı. Yüzde 30 zam kararına muhalefetten tepkiler geldi. AK Partili isim Şamil Tayyar da zam kararına tepki gösteren isimlerden biri oldu.

24.12.2024 21:45  Güncelleme: 22:02
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Milyonlarca çalışanın beklediği 2025 yılı asgari ücret zammı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu akşam yaptığı açıklama ile 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

2025 yılı asgari ücret zammına ana muhalefet partisi CHP'den art arda tepkiler geldi. Zam kararına gelen tepkiler arasından yer alan AK Partili Şamil Tayyar ise dikkat çeken ifadeler kullandı.

Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi

"22 YILLIK SOSYAL POLİTİKALARLA ÖRTÜŞMEDİ"

Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Yeni yılda tüm vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenirken, 2024 yılı enflasyonu yüzde 45 civarındayken, asgari ücretteki artışın yüzde 30'la sınırlandırılması, olmadı. AK Parti'nin 22 yıllık sosyal politikalarıyla örtüşmedi. Üzgünüm."

Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi

"İŞÇİ SINIFINI GÜCÜNÜ KULLANMAYA DAVET EDİYORUM"

Yeni asgari ücrete tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir" dedi. Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir. Günlerdir Suriye'de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır. Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir. İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7.000 lira eriyen asgari ücrete 5.000 lira zam yaptılar. Asgari ücretlinin enflasyonu %80, TÜİK enflasyonu bile %47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun. Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum."

Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Ayberk A.:
    Bu kadar koyuna bu zam fazla bile... 104 20 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    hükümet istifa etmeli beceremiyorsunuz kardeşim yeter bu zulüm bitsin 89 18 Yanıtla
  • Sebahattin Yakar:
    ilk secimde gideceksiniz akp mhp 84 22 Yanıtla
  • murat kaya:
    ne güzel fakirden çalıp zengine veren Devlet var 83 10 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR:
    şimdi reis çıkar üç beş bişey veriri kahraman olur 59 17 Yanıtla
  • McA !:
    Hükümet İSTİFA ,DEFOLUN GİDİN......... 42 10 Yanıtla
  • ünal yalçın:
    2028 seçimlerine kadar böyle devam edecek. İşinize gelirse.. 19 17 Yanıtla
  • monşer null:
    Olan Oldu Bundan Sonra Böyle Devam Eder.. 27 8 Yanıtla
  • mrtymn null:
    Talan düzeni dedikçe kiziyorsunuz aliminyum 25 7 Yanıtla
  • YoH null:
    şaka gibi sürekli 5 5 5 16 6 Yanıtla
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