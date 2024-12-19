Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı

Geniş Video İzle

Milyonlarca vatandaş asgari ücrete yapılacak zamma kilitlenirken beklenen gün geldi çattı. Komisyon asgari ücret maaş zammı için bugün saat 11.30'da 3. kez bir araya gelecek. İşveren tarafının masaya bu kez rakamla gelmesi beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da masada belirlenen orana bir dokunuş yapacağı konuşuluyor.

19.12.2024 08:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için pazarlık sürüyor. İlk toplantısını 10 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını ise 16 Aralık tarihinde gerçekleştirmişti. İşçi ve işveren taraflarının görüşlerini ilettiği ilk iki toplantıda rakam telaffuz edilmedi. Komisyon üçüncü kez bir araya gelecek.


Asgari ücret zammında beklenen gün geldi

İŞVEREN TEMSİLCİSİ MASAYA RAKAMLA GELECEK

Asgari ücret zammı toplantısı bugün saat 11.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. TÜRK-İŞ daha önceki toplantılarda rakam beklediklerini ancak işveren temsilcisi TİSK'ten rakam gelmediğini belirtmişti. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda işveren temsilcisinin rakamla masaya gelmesi bekleniyor.

KOMİSYONDAN "UZLAŞI" ÇIKACAK MI?

İşveren temsilcisinin masaya getireceği rakam ve işveren temsilcisi TÜRK-İş'in vereceği tepki merakla takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan uzlaşı çıkacak mı yoksa TÜRK-İŞ masadan kalkacak mı, ilerleyen saatlerde belli olacak. Hükümet temsilcilerinden gelen açıklamalar çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği yönünde. Ancak bir yandan da ekonomi programında bozulmaya yol açılmaması gerektiği mesajları da veriliyor.

Asgari ücret zammında beklenen gün geldi

ERDOĞAN: MÜMKÜN OLAN EN İYİ SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı açıklamada "Meyvelerini toplamaya başladığımı ekonomi programını bozmayacak şekilde sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz. Çünkü bilhassa son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarından en olumsuz etkilenen kesim sabit gelirlilerdir" demişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bu programda da hedefimiz bu yönde, değişmedi." ifadelerini kullandı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN DENGE MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantının ardından "denge" mesajı vermişti. Hem işçiyi hem de işvereni memnun eden bir rakamın belirlenmesini temenni ettiklerini belirten Bakan Işıkhan, "Hükümet temsilcisi olarak adalet terazisini dengede tutuyoruz. Bu kapsamda enflasyon, satın alma gücü, işgücü piyasalarının ihtiyaçları, büyüme ve istihdam gibi konuları detaylı bir şekilde analiz ederek tarafları memnun edecek bir asgari ücret belirlenmesini temenni ediyoruz. Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz." dedi.

Asgari ücret zammında beklenen gün geldi

ORTALAMA ENFLASYON FORMÜLÜ

Bu açıklamaların ardından asgari ücrette "ortalama enflasyon" formülü öne çıktı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44. 2025 sonu enflasyon tahmini ise yüzde 21. Zammın yıl sonu ile hedef enflasyonun ortalaması alınacak şekilde yapılması gündeme geldi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bu formülden yola çıkıldığından yüzde 32,5'lik zam ortaya çıkıyor. Yüzde 32,5'lik zamma göre asgari ücretin 22 bin 527 liraya çıkacak. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masada belirlenen orana bir dokunuş yapması bekleniyor. Erdoğan'ın zammı yüzde 35-40 arasına çekebileceği konuşuluyor. Yüzde 35 zam yapılması durumunda asgari ücret 22 bin 952 lira, yüzde 40 zam yapılması durumunda ise 23 bin 802 lira olacak.

İşte asgari ücret zammı için olası zam senaryoları:

  • Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira
  • Yüzde 35: 22 bin 952 lira
  • Yüzde 36: 23 bin 122 lira
  • Yüzde 37: 23 bin 292 lira
  • Yüzde 38: 23 bin 462 lira
  • Yüzde 39: 23 bin 632 lira
  • Yüzde 40: 23 bin 802 lira
  • Yüzde 41: 23 bin 973 lira
  • Yüzde 42: 24 bin 143 lira
  • Yüzde 43: 23 bin 313 lira
  • Yüzde 44: 24 bin 483 lira
  • Yüzde 45: 24 bin 653 lira
  • Yüzde 46: 24 bin 823 lira
  • Yüzde 47: 24 bin 993 lira
  • Yüzde 48: 25 bin 163 lira
  • Yüzde 49: 25 bin 333 lira
  • Yüzde 50: 25 bin 503 lira
Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı

Asgari Ücret, İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Deniz Yıldız:
    Cumhurbaşkanı daha ne yapsın Her yer savaş millet bu sene taşın altına elini koysun dünyada heryerde ekonomi aynı bu sene zam olmasada olur sonucta buda bir vatan müdefası bu dünya gelip geçici para para nereye kadar... 11 145 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    bakın arkadaşlar %100 olursa şu şartlarda insanlar ancak geçirebilecek doğru mu %50 bile yetmez ALLAH yardımcımız olsun inşALLAH 106 2 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    verecekleri en fazla 23 bin onuda 50 takla atıyorlar 83 2 Yanıtla
  • Yusuf Gümüşsoy:
    Seçime daha çok var çok birşey beklemeyin bu hükümetten derim, asgari ücretli emekli açlık sınırının altında kalmış umurlarındamı! 68 3 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Yahu 10 dakkalık bir çözüm için ne uğraşıyorsunuz be, göstermelik git geller, toplantılar..... Ulan işiniz yok sizin, Türkiye üretim peşinde, siz sadece boş muhabbet.... Yazık 66 2 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Flim aynı nıye mılletı heyecanlandırıyorsunuz 60 0 Yanıtla
  • Aydin Yildiz:
    Biz bu masalı zaten biliyorduk. Allah yardımcısı olsun asgari ücretle çalışan tüm kardeşlerimin.. 59 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    MAdem dokunuş yapacak neden toparlanıyorlar ki? Reis söylesin aklındaki değeri biz de alacağımız zamma bakalım. 56 0 Yanıtla
  • alos :
    ALGI YARATMAYIN HERKES HESAP BİLİYOR. ASGARİ ÜCRET 22.050 TL OLUR, EKSİ 500 22 7 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    işleye işleye milleti bu zam tablosuna alıstirdiler simdi sıra acıklamada kimsede demiyor kira 20 bin faturalar 3 bin millet ne yiyecek icecek ki 6 ayda zaten zamda yapmıyacaksın bir kisi bi eve bu sartlarda zor bakar fakirliğin dibine yolculuk şükür edin diyecekler biraz dini duygu katacaklar birazda milli duygu da ekledimi seneye yılbasına kadar güzel zam alma umuduyla bir sene daha devamke 27 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:03 MİT’ten Suriye Kamışlı’da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
08:35 Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı
07:58 Türkiye’nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor Türkiye'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor
15:27 TOKİ’den 51 ilde 607 arsa satışı TOKİ'den 51 ilde 607 arsa satışı
15:26 Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur?
15:13 Ali Koç’a saldırı davasında hapis cezası kararı Ali Koç'a saldırı davasında hapis cezası kararı
15:10 İsrail askerlerinin Golan’daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi İsrail askerlerinin Golan'daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi
14:55 Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı
14:55 Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 11:29:48. #1.11#
SON DAKİKA: Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.