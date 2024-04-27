Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu

Geniş Video İzle

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir canlı yayında asgari ücrete ara artış yapılıp yapılmayacağı sorusuna cevap verdi. Işıkhan, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmayacağını belirterek "Asgari ücretin ne olduğu nasıl belirlendiği belli. Temmuzda artış yapılmayacak bu belli şartlar altında gerçekleşti" dedi.

27.04.2024 14:11  Güncelleme: 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artan enflasyonla birlikte baş gösteren hayat pahalılığından en çok etkilenen kesimlerin başında asgari ücretlinin gözü temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağına çevrilmiş durumda... Konuyla ilgili gözlerin çevrildi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"TEMMUZDA ARTIŞ YAPILMAYACAK"

Katıldığı canlı yayında asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmayacağını belirten Bakan Işıkhan, "Çalışanlarımızın emeğini sürekli seçim malzemesi olarak diri tutanlar art niyetli. Asgari ücretin ne olduğu, nasıl belirlendiği belli. Biz bakanlık olarak işçi ve işveren tarafını masa üzerinde bir araya getirerek belirlenmesinde rol alan kurumuz. Temmuzda artış yapılmayacak. Bu belli şartlar altında gerçekleşti" ifadelerine yer verdi.

"KALICI REFAHIN DERDİNDEYİZ"

Açıklamasının devamında "Ekonomi bir denge işidir" diyen Bakan Işıkhan, "Dengenin dışında bir artış yapılsa market ve mağazalarda etiket değişiyor. Bu da enflasyonun artmasına neden oluyor. Biz kalıcı refahın derdindeyiz" dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Ocak ayında asgari ücrete yüzde 49 zam yapılmıştı. Yapılan bu zamla da 11 bin 402 lira olan asgari ücret 2024 yılı için 17 bin 2 lira oldu.

Vedat Işıkhan, Asgari Ücret, Ekonomi, Zam, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:15 Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, Başkan Adayına raconu kesti Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, Başkan Adayına raconu kesti
12:56 İYİ Parti kurultayına genel başkan adayı Tolga Akalın’ın hareketi damga vurdu İYİ Parti kurultayına genel başkan adayı Tolga Akalın'ın hareketi damga vurdu
12:27 Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı Bakan Şimşek’ten açıklama var Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı? Bakan Şimşek'ten açıklama var
12:26 İYİ Parti’de kurultay günü Meral Akşener, Kennedy’nin meşhur sözüyle veda etti İYİ Parti'de kurultay günü! Meral Akşener, Kennedy'nin meşhur sözüyle veda etti
11:58 Türkiye’de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi
14:12 Asgari ücrete ara zam olacak mı Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu
14:02 Resmen fırtına estirdi 6 yıl sonra tesislere gelen Aziz Yıldırım’a yoğun ilgi Resmen fırtına estirdi! 6 yıl sonra tesislere gelen Aziz Yıldırım'a yoğun ilgi
13:54 Kızılcık Şerbeti Dizisinde Oğuz Murat Aci’nin Ölümüne Gönderme Yapıldı Kızılcık Şerbeti Dizisinde Oğuz Murat Aci'nin Ölümüne Gönderme Yapıldı
12:32 Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü
11:16 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar
10:31 3 kız öğrencisini taciz eden antrenör öğretmen tutuklandı 3 kız öğrencisini taciz eden antrenör öğretmen tutuklandı
10:27 CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ne konuşacak İşte masadaki 8 başlık CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuşacak? İşte masadaki 8 başlık
10:18 Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 14:37:09. #1.12#
SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement