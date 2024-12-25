Merakla beklenen konuşması başladı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın asgari ücret mesajı

Ekonomi

Milyonların merakla beklediği 2025 asgari ücreti belli oldu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıkladı. İşverene sağlanan asgari ücret desteği ise bin liraya yükseltildi. Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam kamuoyunu adeta ters köşe yaptı.

ERDOĞAN: SÖZÜMÜZE SADIK KALDIK

İşçi kesiminden ve muhalefetten yapılan zam oranına tepkiler çığ gibi büyürken, gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubundaki konuşmasında "Asgari ücret komisyonumuz çalışmalarını tamamladı. Net asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirledik. Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin asgari ücretli başına destekse 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bizleri takip eden vatandaşlarıma, dava arkadaşlarıma sizlerin aracılığı ile selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. 13 yıllık mücadele ardından zafere imza atan kardeşlerimi hürmetle selamlıyorum. Şam'ın kahraman evlatlarını, zulme ve zalime boyun eğmeyen evlatlarını şahsım, partim ve ülkem adına selamlıyorum, zaferleri hayırlı olsun diyorum. Bizleri bu günlere eriştiren, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşturduğunu gösteren rabbimize hamdolsun.

"HER İKİ KARDEŞ ÜLKEYE DE..."

Balıkesir Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine mevladan sabır diliyorum. Patlamanın hemen ardından bakanlarımızı gönderdik. Gerek kurumlarımız gerekse savcılarımız tahkikat başlatmıştır. Balıkesirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Kazakistan'da Azerbaycan uçağının düştüğünü büyük üzüntü ile öğrendik. Her iki kardeş ülkeye de baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 17 Ekim'de başlayan bütçe maratonu cumartesi tamamlandı. Türkiye Yüzyılı ikinci bütçesinin ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

"BÜTÇE MARATONU TAMAMLANDI"

Bütçe maratonumuz cumartesi günü tamamlandı. AK Parti olarak 23. bütçemizin Meclis'imizin onayına mazhar olmasının memnuniyeti içerisindeyiz. 2025 yılı bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhur İttifakı'nda beraber olduğumuz Sayın Devlet Bahçeli'nin nezdinde MHP grubuna da teşekkür ediyorum. Muhalefetin bütçemize yönelik asılsız iddia ve iftiralarına cevaplarımızı tek tek vermiştik. Yaşanan her hadise CHP'nin başını çektiği muhalefetin ülkeye dair hiçbir vizyonlarının olmadığını ortaya koyuyor. Meclis'i terörize etmek dışında hiçbir şey yapmadılar. Bunların amacı, iktidara alternatif olmak değil, muhalefetin konforlu alanında kalarak şahsi iktidarlarını korumaktır.

"MİLLETİN HAKKINI ŞARAP TURLARINDA YEDİRMEYİZ"

Borçları hatırlatılınca feveran eden CHP'ye şimdi yolunu gözledikleri Bay Kemal'in cümleleriyle şunu söylemek isterim; Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da kaçış yok. SGK'ya olan borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz. Milletin hakkını konserlerde şarap turlarında yedirmeyiz.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Asgari ücret komisyonumuz çalışmalarını tamamladı. Net asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirledik. Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin asgari ücretli başına destekse 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Duydum ki CHP bugün Meclis'e de gelmeyecekmiş. Yolları açık olsun.

"ENFLASYON DÜŞÜYOR"

Enflasyon düşüyor, ihracat yükseliyor, cari açık geriliyor, istihdamımız artıyor, sanayide çarklar dönüyor, turizm rekora koşuyor, büyümemiz 17 çeyrektir kesintisiz devam ediyor. 2024 yılının 3. çeyreğinde 1 trilyon 260 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaştık. 2025 yılı bir önceki seneden daha iyi olacak. Biraz daha sabırla çok daha güzel neticeler göreceğiz. Para ve maliye politikalarını sarsmadan, popülizm tuzağına düşmeden, sırtımızda yumurta küfesi taşıdığımızın şuuruyla önümüzdeki dönemi yöneteceğiz. Rabbim bizleri mahcup etmesin.

"HER KAZANIMIN BEDELİNİ MİSLİYLE ÖDEDİK"

Biz bu toprakların misafiri değil, binlerce yıllık ev sahibiyiz. Kimi zaman şartlar gereği başka diyarlara gitmiş olsak da sonuçta dönüp dolaşıp bu topraklara tekrar sarıldık. Malazgirt'le kapılarını tekrar açtığımız Anadolu ve çevresi bu milletin ebedi ve ezeli vatanı olarak kalacaktır. Devlet ve toplum hayatımızın hızlı devinimi içinde tarihe iz bırakmak için çalıştık, çalışıyoruz. Bu yolculuğu dikenli, mayınlı bir yolda kat ettik. 2002 kasım ayından beri nice sınamadan geçtik. Her yatırımda, eserde, hizmette, içeride ve dışarıda önümüze gizli açık pek çok engel çıkartıldı. Yeri geldi muhalefetin iftiraları yeri geldi bürokratik oligarşinin direnişiyle karşılaştık. Adeta iğneyle kuyu kazarak ülkemizin hanesine yazdırdığımız her kazanımın bedelini misliyle ödedik. Milletimiz bu zorlu mücadelede bizi hiç yalnız bırakmadı. Gün oldu bizi ikaz etti, gün oldu bize sandıkta net mesajlar verdi ama haklı mücadelemizde desteğini bizden hiçbir zaman esirgemedi. Böyle bir milletin mensubu ve hizmetkarı olmaktan şeref duyuyorum. Şanla, şerefle bu yolda devam ediyoruz."

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