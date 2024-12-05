Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti

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Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık'ta yapılacak ilk toplantısına çevrilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan dikkat çeken bir mesaj geldi. Herkesin asgari ücretin ne kadar artacağı sorusuna cevap aradığını belirten Bakan Işıkhan "Asgari ücretin çalışanlarımızın refahı ve sürdürülebilir üretim kapasitesini gözetmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

05.12.2024 10:57
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Milyonlarca kişi asgari ücrete yapılacak zamma kilitlenirken, 17 bin 2 liralık rakamın hangi seviyeye çıkartılacağı ise büyük merak konusu.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık'ta yapılacak ilk toplantısına çevrilmişken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

"ŞİMDİDEN BİR ORAN VERMEK..."

Asgari ücretin artışına ilişkin herkesin ne kadar artacağı sorusuna cevap aradığını dile getiren Bakan Işıkhan "Asgari ücretin artışına ilişkin herkes ne kadar artacağı sorusunun cevabını arıyor, şimdiden bir oran vermek Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun iradesine, hassasiyetine gölge düşürür.

RAKAM VERMEDİ AMA TEK CÜMLEYLE TARİF ETTİ

Komisyon tarafından belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızın refahı ve işverenlerimizin sürdürülebilir üretim kapasitesini de gözetecek bir denge ile oluşmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ateş:
    Yani işçi sussun,işveren ne verirse o,yetineceksiniz demiş. 14 1 Yanıtla
  • İhsan Orhan:
    Ekmek istanbulda şimdiden 12,50?. Zam açıklanınca ne olacak acaba. Sanırsın asgari ücret 50.000 olucak. Boş yapmaya devam et bakmayan bakan 8 0 Yanıtla
  • Murat Çelenk:
    Temenniden öte gittiğiniz yok zaten. 8 0 Yanıtla
  • YoH null:
    bişi değişmez söylemekten bıktım yav aldığın her ürün aynı fiyat değil öyle düşünerek hesaplayın her ürün farkli para birimi demek yani günümüz de aldığımız para boş çünkü eskiye nazaran bisi değişmedi eskiden para değerliydi şimdi değersiz ama aynı yani demem oki 25 sene önce nasılsa aynı sadece para değersiz para konusunda yani ekonomi konusunda bi ilerleme oldu mu tabiki hayır 4 0 Yanıtla
  • Rasim b:
    asgari ücret bir çok kişiyi doğrudan geri kalan kesimide dolaylı yoldan etkiliyor iş veren vememek için sendikalar almak için yalandan bir horoz dövüşü içinde bedavadan 4 toplantı yapıp kuru pasta gazoz muhabbet vs vs zaten verilecek ücret şimdiden belli neyi toplanıp konuşuyonuz enflasyona ezdirmicez ama eziliyoruz daha asgari ücrete zam gelmeden aralık ayı başında şişirdiler fiyatları denetim denetleme hak getire zaten hal böle olunca 100 binde yapsanız kşmse memnun olmayacaktır çözüm fazla zam değil fırsatçıları durdurabilmekte 2 0 Yanıtla
  • M. Yıldız:
    işçi vergisini maaş eline geçmeden peşin öder, fakat rahat bir yaşamı olamaz. işveren vergisini doğru düzgün ödemez, ödememek için kırk takla atar fakat lüks yaşantı içinde gününü gün eder. Köle ve sahibi ve buna çanak tutan siyasetçi yazıklar olsun bu düzene ve bu düzeni destekleyen her kese. 0 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    haram zıkkım olsun yetimin hakkını yiyenler 0 0 Yanıtla
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