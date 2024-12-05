Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti

Ekonomi

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Milyonlarca kişi asgari ücrete yapılacak zamma kilitlenirken, 17 bin 2 liralık rakamın hangi seviyeye çıkartılacağı ise büyük merak konusu.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık'ta yapılacak ilk toplantısına çevrilmişken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

"ŞİMDİDEN BİR ORAN VERMEK..."

Asgari ücretin artışına ilişkin herkesin ne kadar artacağı sorusuna cevap aradığını dile getiren Bakan Işıkhan "Asgari ücretin artışına ilişkin herkes ne kadar artacağı sorusunun cevabını arıyor, şimdiden bir oran vermek Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun iradesine, hassasiyetine gölge düşürür.

RAKAM VERMEDİ AMA TEK CÜMLEYLE TARİF ETTİ

Komisyon tarafından belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızın refahı ve işverenlerimizin sürdürülebilir üretim kapasitesini de gözetecek bir denge ile oluşmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.