Milyonlarca kişi asgari ücrete yapılacak zamma kilitlenirken, 17 bin 2 liralık rakamın hangi seviyeye çıkartılacağı ise büyük merak konusu.
Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık'ta yapılacak ilk toplantısına çevrilmişken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi.
Asgari ücretin artışına ilişkin herkesin ne kadar artacağı sorusuna cevap aradığını dile getiren Bakan Işıkhan "Asgari ücretin artışına ilişkin herkes ne kadar artacağı sorusunun cevabını arıyor, şimdiden bir oran vermek Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun iradesine, hassasiyetine gölge düşürür.
Komisyon tarafından belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızın refahı ve işverenlerimizin sürdürülebilir üretim kapasitesini de gözetecek bir denge ile oluşmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti - Son Dakika
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