Asgari ücrete temmuz zammı mı geliyor? Erdoğan'ın "Yeni müjde" çıkışı heyecan yarattı

Milyonlar bu yıl asgari ücrete yeni bir zam gelip gelmeyeceğini merak ederken, konuyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

"VATANDAŞLARIMIZIN HAYAT KOŞULLARI PARTİMİZİN GÜNDEMİNDEDİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Asgari ücretin dar gelirli vatandaşımızı ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir" ifadesini kullanırken AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu da "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" açıklamasında bulunmuştu.

ERDOĞAN PARTİSİNİN GRUP TOPLANTISINDA KONUŞTU

AK Parti cephesinden gelen art arda açıklamaların ardından bugün partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dikkat çeken ifadeler kullandı.

"YENİ MÜJDELERLE MİLLETİMİZİN KARŞISINDA OLACAĞIZ"

Erdoğan ülkenin ekonomik gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasında "İstihdamı destekleyerek, sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek, çalışan ve üreten herkesin yanında yer alarak enflasyondan kaynaklanan refah kaybını adım adım telafi edecek tedbirleri hayata geçireceğiz. İşçisiyle, işvereniyle, esnafıyla, çiftçisiyle, memuruyla, emeklisiyle her kesimin sıkıntılarına çare olacak paketler hazırlıyor, uygulamaya koyuyoruz. Gerek gençlerimize, gerek kadınlarımıza, esnafımıza başta devlet bankaları olmak üzere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda ve aylarda bu çerçevede yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM MI GELİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bu yıl kamu çalışanı, memur ve emekliye olduğu gibi asgari ücrete de temmuz ayında zam gelebileceği şeklinde yorumlandı.