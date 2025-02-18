AK Partili Elitaş'tan asgari ücrete ekstra zam isteyenlere: Mutsuzluk yaşatır - Son Dakika
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Ekonomi

AK Partili Elitaş'tan asgari ücrete ekstra zam isteyenlere: Mutsuzluk yaşatır

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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, asgari ücretliye yapılacak 10 bin liralık bir zamla tasarruf yapılmayacağını aksine bu durumun mal ve fiyat dengesinin altüst edileceğini söyledi. Elitaş, "10 bin lira zam yaptığınızda bunun 3 bin lirasını harcayayım 7 bin lirasıyla tasarruf edeyim demez. Eksiklerini giderme yoluna girer" dedi.

18.02.2025 14:25  Güncelleme: 14:46
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Asgari ücrerte yapılan eleştiriler sürerken AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, katıldığı bir canlı yayında ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Asgari ücrette yüksek oranlı bir artışın enflasyon üzerindeki etkilerine değinen Elitaş, bu tür bir zammın kısa vadede refah seviyesi artışı sağlasa da uzun vadede ekonomik dengesizliklere yol açacağını belirtti.

"ASGARİ ÜCRETLİYE 10 BİN LİRA ZAM YAP, 7 BİN LİRASIYLA TASARRUF EDEYİM DEMEZ"

Kanal 7'deki Başkent Kulisi programına katılan Elitaş, "Diyelim ki 22 bin 100 lira veya 30 bin lira maaş alan bir kişiye 10 bin lira zam yaptığınızda; bunun 3 bin lirasını harcayayım, 7 bin lirasıyla tasarruf edeyim demez. 10 bin lira veya daha fazla olsa 15 bin lira da yapılsa eskiden kalmış eksik gördüğü ihtiyaçlarını bir an önce gidermenin yoluna gider." şeklinde konuştu.

"DENGEYİ BOZMUŞ OLURSUNUZ"

Elitaş, yüksek zammın mal ve fiyat dengesini altüst ederek enflasyona baskı unsuru oluşturacağını ifade ederek, "Dolayısıyla mal ve fiyat dengesini altüst ederek enflasyona baskı unsuru ve refah seviyesini ilk anda mutluluk yaşatır ama gelecek süreçlerde mutsuzluk yaşatır. Enflasyonun düşmesiyle birlikte normal şartlarda iyileşmenin dağıtılması gerekir. İyileşmeyi o şekilde dağıtmadığınız halde dengeyi bozmuş olursunuz." dedi.

AK Partili Elitaş\'tan asgari ücrete ekstra zam isteyenlere: Mutsuzluk yaşatır

Mustafa Elitaş, Asgari Ücret, AK Parti, Politika, Ekonomi, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Partili Elitaş'tan asgari ücrete ekstra zam isteyenlere: Mutsuzluk yaşatır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • Tosbaa:
    Liyakat 0 şu adam oy atılıp mv yapılıyor şaka gibi 343 3 Yanıtla
  • Ömer Ferhanoglu:
    tuzun kuru tabi her şey emrinizde kira yok geçim sıkıntısı yok devamke 341 0 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Herşeye zam yapılıyor vatandaş zam isteyince şükür edin diyorlar 325 0 Yanıtla
  • Can dostum:
    Siz Mutlusunuz Kaç Maaş Alıyorsunuz 318 1 Yanıtla
  • Mehmet Kan:
    Allah iki yakanızı bir araya getirmesin resmen dalga geciyorsunuz 318 0 Yanıtla
  • Can dostum:
    Sonunuz Nasıl Olacak Acaba?? 300 1 Yanıtla
  • osman k:
    bırakın ne konuştuğunu son cümleye bakın "Eksiklerini giderme yoluna girer" ayrıca bir itiraf değil mi biz asgari ücretlinin eksiklerini giderecek kadar (ihtiyaçlarını karşılayacak) bile zam yapmadık 290 0 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    asgari ücreti geçinemiyor, emekliler sürünüyor. 246 0 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    hastirin alayınız. 229 0 Yanıtla
  • İsa Uysal:
    Hakim bey, anladın sen onu 204 0 Yanıtla
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