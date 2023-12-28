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Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor - Son Dakika
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Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor

Asgari ücretin kesinleşmesinin ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. 5 aylık enflasyona göre memurlar yüzde 44'lük zammı cebine koydu. Aralık ayı verisi ve refah payı eklemesiyle bu oranın yüzde 50'lere çıkması bekleniyor. Memur zammı, emekli içinde referans olacak. Yüzde 50'lik zamma göre en düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 800 TL'ye, en düşük memur maaşı 33 bin TL'ye, en düşük SSK ve BağKur emeklisi maaşı da 11 bin 250 liraya çıkacak.

28.12.2023 - 11:40,  Güncelleme: 11:44
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2024'te geçerli olacak asgari ücret yüzde 49'luk zamla 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Asgari ücretin kesinleşmesinin ardından sıra memur ve emekli zammına geldi. Her iki grubun maaş artışında enflasyon kritik bir öneme sahip. 2023'ün temmuz-aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranına, toplu sözleşme ile alınan zam oranı da eklenerek memur ve memur emeklisinin zammı ortaya çıkacak. Memur zammı, SSK ve Bağ-Kur emeklisine de referans olacak. Enflasyon üzerinden yapılan hesaplamaya göre, memur ve emekliye yüzde 50 zam yapılması bekleniyor.

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 33

Enflasyon temmuzda yüzde 9,49, ağustosta yüzde 9,09, eylülde yüzde 4,75, ekimde yüzde 3,43, kasımda ise yüzde 3,28 oranında arttı. Böylece 5 aylık enflasyon farkı yüzde 33,64 oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı yüzde 38 civarında olacak.

MEMURA YÜZDE 50 ZAM BEKLENİYOR

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında memur ve memur emeklisi zammı yüzde 47'ye çıkacak. Refah payı eklenmesiyle bu oranın yüzde 50'ye çıkması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları da bu yönde. Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Memurun biliyorsunuz toplu sözleşme gereği alacağı bir fark var. Aldığı bir artış var, artı enflasyon farkı var. Bu da oldukça önemli bir rakama gelecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bu memur emeklisine de zaten yansımış olacak. Memur ve emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız." dedi.

MEMUR ZAMMI EMEKLİ İÇİN REFERANS OLACAK

Memur zammının SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam için referans olacağı söyleniyor. Temmuz ayında aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan ve geçim sıkıntısı şikayetleri artan emeklilere de yüzde 50 zam yapılması gündemde.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Yüzde 50'lik zamma göre en düşük memur emeklisi maaşı 9 bin 876 liradan 14 bin 800 liraya, en düşük memur maaşı ise 22 bin TL'den 33 bin TL'ye yükselecek. En düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı ise 7 bin 500 TL'den 11 bin 250 liraya çıkacak.

Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: evetttttt asgari ücret 16.999 tl olur demiştin günler öncesinden 3 tl lik bir yanılma payıyla isabetli bir tahmin yapmışım :) şimdi gelelim en düşük emekli maaşına bu da 10.999 tl olur Yanıtla 7 18
  • uğur zeybek: 33,64 ü ve 38 'i nasıl buluyorsunuz? Ayrıca 6 aylık enflasyon farkından temmuz 2023 te alınan toplu sözleşme oranı olan yüzde 6 Yı da çıkarmanız lazım. Yanıtla 0 0

Memur, Zam, Finans, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor - Son Dakika
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