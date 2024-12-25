Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride

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Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammının ardından tüm gözler yarın açıklanması beklenen Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Uzmanlar, asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam oranının, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz indirimine zemin hazırladığına dikkat çekti.

25.12.2024 18:10  Güncelleme: 18:24
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Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı belli oldu. 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Asgari ücretin beklenen tarihten önce açıklanması dikkat çekti. Ekonomistler sürpriz açıklamanın arkasında Merkez Bankası'nın (TCMB)faiz indirimine gideceği ihtimali olduğunu söyledi. İşçi talebinin oldukça altında kalan yeni asgari ücretin ardından uzmanlar, Merkez Bankası'nın yarın açıklanacağı kararında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakıyor.

GÖZLER YARIN AÇIKLANACAK VERİDE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yarın toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te yılın son faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

PPK toplantısına yönelik beklenti anketine katılan ekonomistlerin 4'ü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 10'u indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48,50'ye çekilmesi yönünde oldu. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 47,50 ile yüzde 50,00 arasında yer aldı. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

JP MORGAN'DAN FAİZ İNDİRİM TAHMİNİ

Asgari ücret kararının ardından gözler olası faiz indirimine çevrilmişken, ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan'dan "Bu ay ölçülü bir faiz indirimi bekliyoruz" tahmini geldi. JPMorgan, TCMB'nin kademeli faiz indirim sürecine 26 Aralık perşembe günü yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısında 150 baz puanlık indirimle yüzde 48,5'ten başlamasını beklediklerini açıkladı.

Dünya gazetesinin haberine göre; "Art arda beş ay süren yukarı yönlü enflasyon sürprizlerinin ardından, TCMB'nin bu ay ölçülü bir faiz indirimi yapması muhtemel" diyen JP Morgan, 2025'in ilk çeyrekte TCMB'den üç adet 150 baz puanlık indirim beklediklerini de vurguladı.

FAİZİN YÜZDE 30'A İNDİRİLECEĞİ TAHMİNİ

JP Morgan, TCMB'nin nisan ayından itibaren her PPK toplantısında 200 baz puan indirime gideceğini ve yıl sonuna kadar faizi yüzde 30'a indireceğini düşündüklerini de belirtti. Ancak banka, "Enflasyon üzerindeki riskler yukarı yönlü olduğu için 2025 yılında daha uzun süre daha yüksek faiz oranları için riskler görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Aralık ayında manşet TÜFE'nin aylık bazda yüzde 1,5 olmasını beklediklerini belirten JP Morgan, TÜFE'nin bu yıl sonunda Kasım ayındaki yüzde 47,1'den yüzde 45,0'a gerilemesini beklediklerini de vurguladı. JP Morgan, "Her ne kadar enflasyon ivmesinin aralık ayında yavaşlamasının muhtemel olmasını rağmen, 2025 ilk çeyreğinde ücretlerin, yönetilen fiyat ve otomatik vergi artışları nedeniyle yükselmesini bekliyoruz" dedi.

Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride

Merkez Bankası, Asgari Ücret, İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Banka, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • YUSUF YUSUF:
    Kanımızı iliğimizi emdiniz Vergilerimiz faiz odemeye gidiyor Asgari ucrette kuruş kuruş hesap yaptiranlar emekliyi açliga mahkum edenler mevcut nüfusun yüzde 20 si Faizle yasayanlar ne düsunuyor acaba bu konuda simdi zarar edecekler tuhhh zengini daha da cok zengin eden oran düsecek 18 2 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Meydanlar boş. 13 0 Yanıtla
  • Neowise Wise:
    Zengini daha zengin, fakiri daha fakir hale getiren akp'ye sonsuz teşekkürler... 2 1 Yanıtla
  • Nis Ard:
    faiz bu sene sonu 30 a gelse çok iyi olur, tabi dolar da 40 i geçer ama faiz kötü, reiz bir cahillik yaptı indirdi sonra bindirdi, işi bilene biraksaydi şu 4 yıldır yaşadıklarımız olmazdı 1 0 Yanıtla
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