Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia

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Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı belli oldu. 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen asgari ücretin bu akşam açıklanması dikkatleri çekti. Ekonomistler, sürpriz açıklamanın arkasında Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceği ihtimali olduğunu değerlendirdi.

24.12.2024 23:29  Güncelleme: 23:45
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti. Bakan Işıkhan asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

TÜRK İŞ TOPLANTIYA KATILMADI

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugünkü toplantısına "bir bilgilendirme yapılmadan düzenlendiği" gerekçesiyle katılmadığını bildirdi. TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamada, 10 Aralık'ta çalışmalarına başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 3 kez toplandığı, bu toplantılarda hükümet ve işveren kesiminin herhangi bir teklifte bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜRK-İŞ'in teklifine karşılık bugüne kadar ne hükümetten ne de işverenden herhangi bir teklif gelmemiştir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 24 Aralık 2024 günü akşamı karar için toplantıya çağırılmıştır. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı almıştır."

ASGARİ ÜCRET NEDEN BU AKŞAM AÇIKLANDI?

2025 yılı asgari ücret zammının önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken sürpriz bir kararla bu akşam açıklanması beraberinde soru işaretlerini de getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İktisatçı Yalçın Karatepe, yeni asgari ücrete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Apar topar toplanıp çok düşük bir asgari ücret açıklayarak perşembe günü Merkez Bakasının faiz indirimi yapmasına alan açtılar" ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddialar

Ekonomist Artunç Kocabalkan ise "Asgari ücret %30 yarın faiz indirimi kesin. Sonra Cumhurbaşkanı %5 daha verir hem enflasyon yükselir hem emeklinin aldığı 1 sene de erir. İzleyelim bakalım borsayı ne kadarlık indirim sevindirecek" ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddialar
Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia

Merkez Bankası, Asgari Ücret, İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • monşer null:
    Bu Asgari Ücretle Siz Geçine Bilir misiniz? Emekli Ne Olacak Suriye yi Besleyin Siz Aman Aç Kalmasın 51 6 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    arkasında hiç bir şey yok. saadece fakirin kanını emmek var 49 5 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Reis miz sağolsun. 22.104 /45 TL = 491 Paket Makarna alıyor :) Galaksi liderimiz varken sırtımız yerden kalkmayacak :) çevremde ne kadar akp li varsa hepsi isyanda. Bende tam üzülücem, onların halini görünce anlamsız şekilde mutlu oluyorum. 33 7 Yanıtla
  • hüseyin güner:
    Suriyeye ev yapın kalkınma yapın ya oldu gidin orayı yönetin bizde nefes alalım 23 5 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    soğan ekmek yeriz diyenlere sesleniyorum iyi oldu soğan ekmek yemeye devam edin hiç birşey olmaz 19 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Allah benden alsın ona versin. Allah başımızdan eksik etmesin.Her kim Allah peygamber derse, her kim makarnamı verirse oyumu ona veririm. Gerisine aklım ermez. AMPUL'ün etrafında sinek gibi dönerim. Gazete, kitap okumam. Yaşananlardan ders almam. Her koşulda biat ederim. Koyun gibi meeelerim. 11 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Asgari ücretle bu ülkede çalışan pek nadir insan var gerisi çeşitli miktarlarda maaş almaktadır 2 10 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Adam tek başına ülkeyi mikti. Halen anketlerde yüzde 32 çıkıyor. Anlaşıldıkı bu ülkede yaşayabilmek için farklı motivasyonlar bulmak zorundasınız. Açken bile. 10 0 Yanıtla
  • Nadir Aktay:
    Eyyyyyyyy ..... ...... ....... :)! Kafdağı kadar yüksekte olsan da, kefene sığacak kadar küçüksün. Unutma, her şeyin bir hesabı var, üzdüğün kadar üzülürsün.” Şems-i Tebrizi 9 0 Yanıtla
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