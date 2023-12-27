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Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı - Son Dakika
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Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Ankara'da bir araya gelen işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Yüzde 49'luk artış sonucunda asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı.

27.12.2023 - 20:37,  Güncelleme: 20:45
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Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Ankara'da bir araya gelen işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak açıkladı. Yüzde 49'luk artış sonrası asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı.

İŞVERENE MALİYETİ 23.502 LİRAYA ÇIKTI

Net asgari ücret 17 bin 2 liraya yükselirken brüt ücret ise 2 bin 2 lira oldu. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin 502 liraya çıktı.

BRÜT ASGARİ ÜCRETTEN NELER KESİLİYOR?

Brüt asgari ücretten 2.800 TL sosyal sigorta primi işçi payı, 200 TL işsizlik sigortası primi işçi payı kesilecek. Kalan tutar işçiye net ücret olarak ödenecek.

İŞVERENİN YAPACAĞI ÖDEMELER

İşveren ayrıca 3.100 TL sosyal sigorta primi işveren payı ve 400 TL işsizlik sigortası primi işveren payı ödeyecek. Böylece asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti 23.502 TL olacak.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 700 TL'YE ÇIKTI

Asgari ücretle çalışan işçiler için işverene sağlanan asgari ücret desteği işçi başına aylık 500 TL'den 700 TL'ye çıkartıldı. Asgari ücret desteği dikkate alınırsa işverenin fiili maliyeti 22.802 TL olacak.

Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
YORUMLAR (1)
  • Gerginyo : Ya işverene kazandirdiklari onların sırtından milyonlar kazaniyorlar Yanıtla 0 0

Asgari Ücret, İş Dünyası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı - Son Dakika
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