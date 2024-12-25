Asgari ücrette Amerikan modeline geçilebilir mi? - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücrette Amerikan modeline geçilebilir mi?

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Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Pehlivanoğlu; ABD, Kanada gibi ülkelerde yaygın olarak uygulanan saatlik asgari ücretin Türkiye'de hayata geçirilebileceğini ancak bunun bazı avantajlarının yanında dezavantajlarının da olduğunu anlattı.

25.12.2024 16:48
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2025 yılı asgari ücretin belli oldu ancak konuya ilişkin tartışmalar devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu.

Sunucu Yazıcı'nın "Asgari ücrette Amerikan modeline geçilebilir mi?" sorusunu cevaplayan Prof. Dr. Pehlivanoğlu bu sistemin Türkiye'de uygulanabileceğini belirtti. Bununla beraber bazı yasal düzenlemelerin gerektiğinin altını çizen Pehlivanoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

Asgari ücrette Amerikan modeline geçilebilir mi?

Saatlik ücret özellikle esnek ve geçici çalışma modellerinin yaygın olduğu ülkelerde tercih edilen bir yöntem olmuş. ABD, Kanada, Almanya gibi ülkelerde saatlik ücret özellikle yarı zamanlı çalışanlar için pratik bir yaklaşım sunmaktadır. Türkiye'de bu sisteme geçilmesi teorik olarak mümkün ama pratik olarak sorunlar yaşarız diye düşünüyorum. Onları halletmemiz lazım. Mevzuat değişiklikleri, çalışma süreleri ve ücret hesaplamalarıyla ilgili mevcut yasaların güncellenmesi gerekecektir. Saatlik ücretlendirmeye geçildiğinde fazla mesai, tatil günleri gibi unsurlarda karmaşıklık yaratabilir. İşverenler saatlik ücret sisteminde çalışanların verimliliklerini artırmak için baskı oluşturabilir. Bu da işçi haklarını zedeleyebilir. Kayıt dışılık artabilir, denetlenmesi lazım. Avantajı olan tarafı çalışanlara esneklik sağlar. Özellikle öğrenciler, kadınlar, geçici işçiler için daha uygun çalışma koşulları ortaya koyabilir.

Asgari ücrette Amerikan modeline geçilebilir mi?
Asgari ücrette Amerikan modeline geçilebilir mi?

Kocaeli Üniversitesi, Asgari Ücret, İş Dünyası, Ekonomi, Türkiye, Kanada, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücrette Amerikan modeline geçilebilir mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ahmet Akkaya:
    icat çıkarmayın, doğru dürüst hesap yapıp herkezin geçinebileceği ücreti verin bu,,bu kadar basit aslında 0 0 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Aylık ücreti hallettik te saatligi kaldı 0 0 Yanıtla
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