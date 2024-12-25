Asgari ücrette çözüm önerileri: Sosyal destekler ve bölgesel farklar masada

Ekonomi

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Haberler.com'a konuk olan Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, asgari ücretin saatlik ve bölgesel uygulanabilirliği, sosyal adalet üzerindeki etkileri ve yaşam maliyetine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

"SAATLİK ÜCRET YARI ZAMANLI ÇALIŞANLAR İÇİN PRATİK ÇÖZÜM"

Prof. Dr. Pehlivanoğlu, saatlik ücret uygulamasının özellikle yarı zamanlı çalışanlar için daha esnek ve pratik bir çözüm sunduğunu belirtti. Ancak bu sistemin kayıt dışılık sorununu daha karmaşık bir hale getirebileceğini ifade etti. Ayrıca, tüm çalışanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET SOSYAL ADALETSİZLİK ALGISI YARATABİLİR"

Bölgesel asgari ücret konusuna değinen Pehlivanoğlu, yaşam maliyetinin bölgeler arasında büyük farklılıklar gösterdiğini söyledi. Bölgesel asgari ücretin avantaj ve dezavantajlarının bulunduğunu belirten Pehlivanoğlu, bu durumun sosyal adaletsizlik algısını artırabileceğini ve çalışanlar arasında iş değeri sorunları ortaya çıkarabileceğini dile getirdi.

"ASGARİ ÜCRETLİYE DESTEKLER SAĞLANMALI"

Prof. Dr. Pehlivanoğlu, asgari ücretlilere yönelik gıda, ulaşım ve barınma desteklerinin sağlanabileceğini vurguladı. Ayrıca, ücretsiz eğitim programları ile çalışanların gelişiminin desteklenebileceğini belirtti. Merkez Bankası'nın olası faiz kararlarına da değinen Pehlivanoğlu, faizlerin düşmesi durumunda döviz kurlarında artış yaşanabileceğine dikkat çekti.