Asgari ücrette çözüm önerileri: Sosyal destekler ve bölgesel farklar masada - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücrette çözüm önerileri: Sosyal destekler ve bölgesel farklar masada

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Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, Haberler.com stüdyosunda Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Asgari ücret tartışmalarına dair çarpıcı açıklamalar yapan Pehlivanoğlu, bölgesel asgari ücretin sosyal adaletsizlik algısını artırabileceğini ve yaşam maliyetinin bölgelere göre büyük farklılıklar gösterdiğini vurguladı.

25.12.2024 14:41
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Haberler.com'a konuk olan Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, asgari ücretin saatlik ve bölgesel uygulanabilirliği, sosyal adalet üzerindeki etkileri ve yaşam maliyetine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

"SAATLİK ÜCRET YARI ZAMANLI ÇALIŞANLAR İÇİN PRATİK ÇÖZÜM"

Prof. Dr. Pehlivanoğlu, saatlik ücret uygulamasının özellikle yarı zamanlı çalışanlar için daha esnek ve pratik bir çözüm sunduğunu belirtti. Ancak bu sistemin kayıt dışılık sorununu daha karmaşık bir hale getirebileceğini ifade etti. Ayrıca, tüm çalışanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET SOSYAL ADALETSİZLİK ALGISI YARATABİLİR"

Bölgesel asgari ücret konusuna değinen Pehlivanoğlu, yaşam maliyetinin bölgeler arasında büyük farklılıklar gösterdiğini söyledi. Bölgesel asgari ücretin avantaj ve dezavantajlarının bulunduğunu belirten Pehlivanoğlu, bu durumun sosyal adaletsizlik algısını artırabileceğini ve çalışanlar arasında iş değeri sorunları ortaya çıkarabileceğini dile getirdi.

"ASGARİ ÜCRETLİYE DESTEKLER SAĞLANMALI"

Prof. Dr. Pehlivanoğlu, asgari ücretlilere yönelik gıda, ulaşım ve barınma desteklerinin sağlanabileceğini vurguladı. Ayrıca, ücretsiz eğitim programları ile çalışanların gelişiminin desteklenebileceğini belirtti. Merkez Bankası'nın olası faiz kararlarına da değinen Pehlivanoğlu, faizlerin düşmesi durumunda döviz kurlarında artış yaşanabileceğine dikkat çekti.

Asgari ücrette çözüm önerileri: Sosyal destekler ve bölgesel farklar masada

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücrette çözüm önerileri: Sosyal destekler ve bölgesel farklar masada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Depeche:
    Sosyal destek gerek yok sogan ekmek yeriz ehoooonomi cooh iyi 8 4 Yanıtla
  • Arda Berra:
    265.248 TL 4 KİSILIK BIR AILENIN 1 YILLIK KAZANCI.EV,ARABA,ARSA ALMAK ASGARI UCRENIN HAKKI DEGILMI.ZENGIN DAHA ZENGIN FAKIR DAHA FAKIR.BU RAKAMLA KIRA .EGITIM.GIDA,OKUL,HASTANE MASRAFI .... GIBI DURUM VAHIM.BENCE ŞEHIRDE KIRADA YASAYANLARIN KOYLERE DONMESI SART.BU SARTLARDA ASLA GECINEMEZLER.ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN. 5 0 Yanıtla
  • Hakan ÖZTÜRK:
    evet malesef 2024 yılı emekli yılı oldu boylu boyuna 2025 te asgari ücretli yılı olacak oda aynı şekilde en kısa zamanda erken seçim şart bence öğlede böylede bi şekilde yıkılması gerekiyor 4 0 Yanıtla
  • 541154:
    seni kim sallar boşa konuşma 1 1 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    mesela ben boluda yaşıyorum 1+1 evler 15 bin oldu. 2+1 ler 15 ila 20 bin. ama yanımız düzcede aynı evler yarı yarıya ucuz 2 0 Yanıtla
  • M. Yudal:
    emekçilerin hakkını verin sadaka değil desdek hiç değil. 0 0 Yanıtla
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