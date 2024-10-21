Asgari ücrette iki bakandan iki farklı ifade - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücrette iki bakandan iki farklı ifade

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2025 yılı yaklaşırken asgari ücretin yeni yıldaki tutarının ne olacağı büyük merak konusu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, asgari ücretin konuşulmamasını istedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise asgari ücretin ekonominin genel istikrarına zarar vermeyecek bir düzeyde belirleneceğini söyledi.

21.10.2024 13:55  Güncelleme: 14:31
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Milyonlarca çalışan asgari ücretli 2025 yılı zam oranını merakla bekliyor. Yıl sonu yaklaştıkça enflasyon rakamları üzerinden son tahminler de geliyor. Önceki dönemlerde asgari ücrete ara zam yapılırken 2024 yılı için bir ara zam olmamıştı. Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi yeni yılda uygulanacak zam oranını bekliyor. Hükümet kanadından iki yeni açıklama geldi.

"ASGARİ ÜCRETİ KONUŞMAYALIM"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin konuşulmasının bile enflasyona neden olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: Biz hiçbir zaman toplumun hiçbir kesimin alım gücünün enflasyona ezdirilmesine rıza göstermedik. Asgari ücrette geçmiş yıllar boyunca bu hassasiyetle davranıldı. Halihazırda düzey de böyle belirlendi. Yıl sonu itibarıyla gerçekleşen enflasyon dikkate alınacak hem de bir enflasyon öngörümüz var bu dikkate alınacak. Rekabet gücünü sağlamak, işsizliğin yükselmemesini sağlamak gibi pek çok hassasiyeti işveren, işçi kesimi bir arada değerlendirecek. TÜRK-İŞ başkanımız şimdi konuşulmasın diyor bence bu önemli bir tespit. Bunu konuşmamız bile enflasyon oluşturuyor diyor. Ben de aynı kanaatteyim, vakti geldiğinde tüm kesimler bir araya gelir. İşçi ve işveren kesimlerinin ortak akılla isabetli karara bizleri taşıyacağını öngörüyorum.

IŞIKHAN: ASGARİ ÜCRET GENEL İSTİKRARA GÖRE BELİRLENECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise yaptığı açıklamada asgari ücretin ekonominin genel istikrarına zarar vermeyecek bir düzeyde belirleneceğini söyledi. Işıkhan: Asgari ücret milyonlarca vatandaşımızı hem doğrudan hem dolaylı olarak ilgilendiren önemli bir konu. Çalışma hayatımızın temel taşlarından bir tanesi. Asgari ücreti belirlemek için aralık ayı başında bu süreci başlatacağız. Komisyon toplanacak, çalışmalarını belli bir dönem sürdürecek ve sonrasında nihayete erdirdikleri, işçiyi, işvereni memnun edecek rakamın gündeme gelmesi ve karar verilmesi söz konusu olacaktır. Biz her zaman işçimizin, işverenimizin maksimum faydayı elde etmesini sağlıyoruz. 2025 yılı asgari ücreti belirlerken bu hassasiyeti sürdüreceğiz. Çalışanların satın alma gücünü korumak önemli. Ekonomimizin genel istikrarına zarar vermeyecek bir düzeyde belirleneceğini umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ARALIK AYINDA SÜREÇ BAŞLAYACAK"

Asgari ücrete ilişkin görüşmelerin aralık ayında başlayacağını belirten Işıkhan açıklamalarına şöyle devam etti: Asgari ücretin belirlenmesi tek başımıza hükümet olarak elimizde olan bir konu değil. 2025 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu var, aralık ayı başında bu süreci başlatacağız.Komisyon toplanacak, çalışmalarını belli bir dönem sürdürecek ve sonrasında nihayete erdirdikleri, işçiyi, işvereni memnun edecek rakamın gündeme gelmesi ve karar verilmesi süresi söz konusu olacaktır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu kararı alırken enflasyonun oranını, ekonomik büyümemizi, iş gücü piyasamızın ihtiyaçlarını ve son olarak vatandaşlarımızın yaşam standartlarını göz önüne alarak bu ücreti belirlemekte. Biz asgari ücreti minimum ücret olarak belirliyoruz. İşverenlerimiz bunun üzerinde de artış sağlayabilirler. Minimum ücret bizim için çok önemli çalışma alanı.

Mehmet Fatih Kacır, Vedat Işıkhan, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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