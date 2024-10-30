Asgari ücrette iki güçlü senaryo

Ekonomi

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2025 yılı asgari ücret için 4 Kasım pazartesi önemli bir tarih. Ekim ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından yıl sonu zam farkının belli olması için son 2 veri; kasım ve aralık ayı enflasyonu kalacak.

2025 YILI ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?

Asgari ücrete yapılacak zam oranı aralık ayında işçi sendikaları ve hükümet temsilcilerinin katılacağı toplantılarla netleşecek. Ancak yıl sonunun yaklaşmasıyla asgari ücretin ne olacağına dair merak artarken bunun etkileceyeceği toplam nüfus da ayrı bir tartışma konusu.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen prime esas kazançlara göre Türkiye'de yaklaşık 7 milyon asgari ücretli var. Bu sebeple her yıl başında belirlenen asgari ücret, en başta 7 milyon kişiyi doğrudan etkiliyor. Ancak özel sektördeki maaşların da asgari ücret oranına göre belirlenmesi sebebiyle, asgari ücret zammı neredeyse bütün özel sektör çalışanlarını etkileyecek bir konu haline geliyor. Piyasalara, alım gücüne etkisiyle çarpan etkisi oluşturan asgari ücret, Türk ekonomisinin ana unsurlarından biri haline geliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR ?

Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışma İstatistikleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan verilere göre bu yılın son gününe kadar asgari ücretin netinin hesabı 20,002.50 üzerinden %14 (2,800.35) SGK prim vergisi, %1 işsizlik sigortası primi (200.03) düşülerek hesaplanıyor. Böylece asgari ücretteki toplam kesinti tutarı 3,000.38 düşüldüğünde geriye net 17,002.12 TL kalıyor.

İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

20,002.50 TL brüt olan asgari ücret için işverenler % 15.5 oranında (3,100.39 TL) SGK primi ödemesi yapıyor. %2'lik (400.05 TL) işveren işsizlik sigorta primi ile birlikte asgari ücretin işverene maliyeti 23,502.94 TL oluyor.

2025 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2025 Asgari ücrete ilişkin masada iki tahmin var. İlk tahmin mevcut enflasyona diğeri ise gelecek enflasyona göre hesaplanıyor.

Birinci tahminde 31 aralık itibariyle 2024 yılı enflasyon oranı yaklaşık %43 olacak. 2024 net asgari ücreti olan 17,002.12 TL mevcut enflasyon oranının eklenmesi halinde 2025 yılı asgari ücretin 24.313, 03 TL olması gerekiyor. Hükümet cephesinden asgari ücrete de emekli maaşına da enflasyon oranının üstünde bir artış olmayacağına dair sinyaller veriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yıl sonu enflasyon beklentisinin %41,5 olduğunu ancak asgari ücrete 2025 yılı için beklenen enflasyon olan 17,5 oranında zam yapılacağını söylemişti. Asgari ücret rakamına beklenen enflasyon oranına göre zam yapılması halinde ise 2025 yılı asgari ücret tutarı 19.977,49 TL olarak belirlenecek. Ancak işçi sendikaları ve çalışanlar, asgari ücretlinin alım gücünün yüksek enflasyon nedeniyle son bir yılda gerilemesi sebebiyle bu tutarın çok düşük olduğunu belirtiyor.