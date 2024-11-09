Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücrette yeni tahminler gündemde!

Merkez Bankası 2024 yılı enflasyon tahminini yükseltti. Yıla başlarken yüzde 36 olarak belirlenen 2024 yılı enflasyon tahmini mayıs ayında yüzde 38 olarak revize edilirken, dün açıklanan enflasyon raporunda yüzde 44'e yükseltildi. Son tabloda asgari ücretin ne kadar olacağı gündeme geldi.

09.11.2024 09:31
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Merkez Bankası'nın yılın son enflasyon toplantısında 2024 yılı için yıllık enflasyon tahminini %44'e yükseltti. Böylelikle 2024 yılı yılsonu enflasyon beklentisi yükselerek tüm ücretli ve emeklerin yılsonu maaş hesabı da güncellendi.

2024 yılı için geçerli olacak asgari ücret artışında %37'lik son altı aylık enflasyon farkı vardı. Buna ilave olarak %12 puanlık bir refah payı artışı yapılmıştı. Böylece toplam artış oranı %49 olmuştu. Aslında bu tutar 2024 yılı enflasyonu nedeniyle yaşanan değer kaybına karşı ödenmiş bir ücretti. Merkez Bankası'nın yeni tahminlerine göre yılsonu enflasyonu %42 ila %44 bandında gerçekleşirse asgari ücrete yapılacak artış %30 ila %35 olması gündemde.

Sıkı para politikası ve bu politikaların gecikmeli etkisi ile görüldü ki hala enflasyonist baskı kırılmadı. Bu sebeple asgari ücret yapılacak 2025 yılı için geçerli olacak oran bu kapsamda sınırlı kalacaktır.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

2025 yılı asgari ücretine ilişkin nihai kararı aralık ayında toplanacak Asgari Ücret tespit Komisyonu verecek. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çalışanı ve emekliyi enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz" sözüne istinaden bir hesaplama yapılacak olursa mevzut 17.002 TL üzerine en az %30'luk bir artış yapılması kuvvetli ihtimal olarak ön plana çıkıyor. Böylece 2025 yılı asgari ücretin net tutarı 22.102 TL olacaktır.

ASGARİ ÜCRETTE RAFAH PAYI ARTIŞI OLUR MU?

2024 yılı asgari ücret hesaplamasına, enflasyon artışını yanında %12'lik refah payı ilave edilmiş böylece toplamda %49'luk bir zam yapılmıştı. Bu yıl refah payı artışına karşı ilk sinyal Türkiye Cumhuriyeti Merkez Başkanı Fatih Karahan'dan geldi.

Karahan, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, enflasyon raporu sonrası asgari ücret zammıyla ilgili soruya yanıt verdi. Karahan, "İddia edildiği gibi 'kapalı kapılar ardında' başka bir şey söylediğimiz doğru değil" dedi. TCMB Başkanı, asgari ücret zammında karar verici olmadıklarını vurguladı.

Karahan'ın "Yüksek enflasyon ortamında ücretler erir" ifadesi, refah payı artışına karşı Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin ardından yetkili ağızdan ikinci sinyal oldu.

Merkez Bankası, Asgari Ücret, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! - Son Dakika

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