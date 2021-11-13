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ASKON Antalya Şubesi'nde yeni yönetim belirlendi - Son Dakika

ASKON Antalya Şubesi'nde yeni yönetim belirlendi

13.11.2021 20:38
ASKON Antalya Şubesi'nde yeni yönetim belirlendi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Eğer kalkınma, sürdürülebilirlik, büyüme, yatırım istiyorsak bu faiz belasından ivedilikle kurtulmamız gerekiyor.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Eğer kalkınma, sürdürülebilirlik, büyüme, yatırım istiyorsak bu faiz belasından ivedilikle kurtulmamız gerekiyor." dedi.

Aydın, Antalya Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada ve Türkiye'de ekonomide ciddi yaralar açtığını ancak hükümet tarafından alınan tedbirler ile vatandaşın ferasetli yaklaşımı ile en az zararla geçildiğini belirtti.

Salgının başladığı 2020'de ekonomisi büyük ülkelerin devasa daralmalar yaşadığını dile getiren Aydın, şunları söyledi:

"2020'de bütün ülkeler büyük daralmalar yaşarken Türkiye ekonomisi Çin'den sonra büyüyen en büyük ikinci ekonomi oldu. Herhangi bir daralmaya maruz kalmadan yıl sonunu kapattık. 2021'inin ilk çeyreğine gelindiğinde ise yüzde 7,5'luk bir büyüme. Ancak ikinci çeyreğinde ise parmak ısırtacak bir büyümeyle hamdolsun Türkiye yine dünyada en çok büyüyen ikinci ekonomi oldu. Bu sefer ilk sırada Birleşik Krallık yer aldı."

Salgın sürecinde sanayi alanında birçok firmanın tam kapasite çalıştığını belirten Aydın, ihracat rakamlarının da önemli ölçüde artış sağladığını bildirdi.

2023 yılı için yaklaşık 270 milyar dolarlık bir ihracat hedefi belirlendiğini aktaran Aydın, bunun ulaşılabilir bir rakam olduğunu kaydetti.

Turizmde ise ciddi bir kayıp yaşandığını ancak hızlı bir toparlanma aşamasına geçildiğini ifade eden Aydın, turizmde Türkiye'deki kalitede hizmet veren, yatırım yapan ülke olmadığını söyledi.

"Anadolu'nun her köşesinde ihracat artıyor"

Antalya'nın özellikle turizmde devasa işlere imza attığını aktaran Aydın, ihracat alanında da Antalya'nın önemli bir başarıya imza attığını kaydetti.

Sadece Antalya'da değil, Anadolu'nun her bir köşesinde önemli boyutta ihracat yapan ASKON üyeleri olduğunu ve bunlarla gurur duyduğunu dile getiren Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Hakkari'de, Şırnak'ta, Ağrı'da hamdolsun ihracat yapan firmalarımız var. Düne kadar 'Buralara kimse yatırım yapmasın' diyen o terör belasına karşın devletimiz başta olmak üzere sanayicilerimizle bugün orada 7 bin kişi çalıştıran, istihdam sağlayan fabrikalarımız var. Makro ölçekteki savunma sanayindeki devasa yatırımları bu mikro ölçekteki Doğu ve Güneydoğu illerimiz başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nde yapılan yatırımlar destekliyor. Hamdolsun büyümeye devam edeceğiz."

Aydın, faiz oranlarına rağmen Türk yatırımcısının yatırım yapmaya, üretmeye devam ettiğini belirterek, Türk sanayicisinin büyük bir başarıya imza attığını ifade etti.

"Büyümek için faizin düşmesi lazım"

Faizin düşmesini istemeyenlere anlam veremediğini aktaran Aydın, "Eğer kalkınma, sürdürülebilirlik, büyüme, yatırım istiyorsak bu faiz belasından ivedilikle kurtulmamız gerekiyor. En hızlı şekilde yatırım, istihdam, kalkınma, sürdürülebilirlik için bu Allah'ın da emri olan faiz belasından kurtulmayı sanayicilerimize, Türk milletimize nasip etsin inşallah." diye konuştu.

ASKON Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan da 3 yıldır salgına rağmen güzel çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Genel kurulda, Cahit Urfan başkanlığındaki yönetim göreve getirildi. Yönetimde, Onur Kacar, Şevki Öncel, Ali Bıdı, İbrahim Şahin, Hüseyin Erdem, Osman Uysal, Hakan Evren, Bayram Şenoğlu, Ahmet Sayın, Latif Fidan, Ali Uzun, Halil Sula, Selman Özgün, Mehmet Can, Gökhan Sert, Rıdvan Ballıpınar, Rasim Doğu, Gökhan Sümer ve Abdulkadir Küçükyılmaz yer aldı.

Yatırım, Antalya, Aydın, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASKON Antalya Şubesi'nde yeni yönetim belirlendi - Son Dakika Ekonomi


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