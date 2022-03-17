ASKON Genel Başkanı Aydın: "Kur korumalı mevduatın önemi daha da arttı" - Son Dakika
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ASKON Genel Başkanı Aydın: "Kur korumalı mevduatın önemi daha da arttı"

17.03.2022 15:07
ASKON Genel Başkanı Aydın: "Kur korumalı mevduatın önemi daha da arttı"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi artırmasının gelişmekte olan ülkelerde, döviz arz talep dengesizliğini artıracağına işaret ederek, "Hazine ve maliye yönetimimizin kur korumalı mevduat (KKM) hesabına olan ilgi devam...

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi artırmasının gelişmekte olan ülkelerde, döviz arz talep dengesizliğini artıracağına işaret ederek, "Hazine ve maliye yönetimimizin kur korumalı mevduat (KKM) hesabına olan ilgi devam ettiği sürece döviz kurunu baskılamamız da devam edecektir. Bu aşamada KKM'nin önemi artık daha da arttı." ifadelerini kullandı.

Aydın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bırakmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Enerjide, gıdada ve emtiada fiyat artışları yaşandığına dikkati çeken Aydın,"Bu fiyat artışları, lojistikte yaşanan sıkıntılar, küresel iklim değişikliği, Rusya- Ukrayna savaşı, turizmdeki belirsizlikler önümüzdeki zorlu süreçler olarak gözükmekte ve mücadele etmemiz gereken alanlar olarak görülmekte." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, bütün bu kalemlerdeki artışların elbette enflasyon baskısını iyice artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu baskıyı bir iki ay daha görecek gibiyiz. Aynı şekilde küresel ekonomide yaşanan gelişmeler dünyanın süper gücü ABD ekonomisine de yansıyor. ABD merkez bankası FED'in faiz kararını da bu açıdan değerlendirmek lazım.

Bu karar ülkemizde döviz kuruna tesir edecektir. Ne var ki hazine ve maliye yönetimimizin kur korumalı mevduat hesabına olan ilgi devam ettiği sürece döviz kurunu baskılamamız da devam edecektir. Kur Korumalı Mevduat hesabı bu aşmada önemini daha artırmıştır. Bu konuyu milli bir duruş olarak görmeli ve yarınların güçlü ekonomisine sahip bir Türkiye için döviz ve altınlarımızı kur korumalı mevduat hesaplarına taşımalıyız."

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Döviz, Aydın, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASKON Genel Başkanı Aydın: 'Kur korumalı mevduatın önemi daha da arttı' - Son Dakika


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