ASO Teknik Kolejinde mezuniyet töreni yapıldı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Teknik Kolejinde, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla düzenlenen mezuniyet töreninde 123 öğrenci diplomasını aldı.

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesinden (OSB) yapılan açıklamaya göre, törene ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, ASO Eğitim Kurulu üyeleri, sanayiciler, veliler ve öğrenciler katıldı.

ASO Başkanı Özdebir, burada yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilerin hayatlarında yeni bir dönüm noktasına geldiklerini, üniversite sınavlarında da başarılı sonuçlar alacaklarına inandığını kaydetti.

ASO Teknik Kolejinin kurulması aşamasında "asıl olan eğitim" sloganını benimsediklerini aktaran Özdebir, "Bugün hayatınızdaki kilometre taşlarından birine adım attınız. Sizi hayata hazırlamaya devam edecek üniversite eğitiminize başlayacaksınız. Bundan sonraki süreçte önemli olan sizin ne kadar akademik eğitim aldığınız değil, bildiklerinizle ne yaptığınız." ifadesini kullandı.

ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Tütek de ASO Teknik Koleji'nin klasik "meslek lisesi" eğitiminin ötesine geçmek, geleceğin bilim insanlarını, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu donanımlı mühendisleri ve teknisyenleri yetiştirme hedefleri ile kurulduğunu anlattı. Teknolojinin getireceği yeni gelişmelere genç nesli hazırlamanın sanayicilerin ve eğitimcilerin en önemli görevi olduğunu belirten Tütek, "Akıllı fabrikaların, makinelerin ve robotların hayatımıza girdiği dijital hayatta yeni teknolojileri, gelişmeleri çok iyi kavramak ve yeni projeler üretmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Törende okul birincisi Mustafa Taner Turan, ikincisi Esra Nur Özdemir ve üçüncüsü Ilgın Karacakale'ye Özdebir, Tütek ve ASO Eğitim Kurulu üyeleri tarafından diplomaları verildi.