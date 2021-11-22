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AssisTT 3. kez "harika iş yeri" unvanını aldı - Son Dakika

AssisTT 3. kez "harika iş yeri" unvanını aldı

22.11.2021 14:26
AssisTT 3. kez "harika iş yeri" unvanını aldı

Türk Telekom'un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, çalışan deneyimine yaptığı yatırımlarla Great Place To Work Enstitüsü'nün yüksek güven kültürüne sahip, "harika iş yeri" kriterlerini sağlayarak 3. kez "Great Place To Work" sertifikasını almaya hak kazandı.

Türk Telekom'un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, çalışan deneyimine yaptığı yatırımlarla Great Place To Work Enstitüsü'nün yüksek güven kültürüne sahip, "harika iş yeri" kriterlerini sağlayarak 3. kez "Great Place To Work" sertifikasını almaya hak kazandı.

Müşteri deneyim şirketi AssisTT'den yapılan açıklamaya göre, AssisTT, çalışan deneyimine yaptığı yatırım ve insan kaynakları alanındaki öncü uygulamalarla dikkati çeken şirket, çalışanlarını merkeze koyarak aldığı aksiyonlarla çalışan bağlılığını ve memnuniyetini sağladığını bu sertifikayla bir kez daha tescilledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, hem çalışanlarına hem müşterilerine mutlu ve iyi hissettiren deneyimler yaşatmayı amaçlayan bir şirket olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede çalışan mutluluğunu da stratejik önceliklerimizden biri olarak belirledik ve bu doğrultuda ciddi yatırımlar yapıyor, sektörde öncü aksiyonlar alıyoruz. Kurum kültürümüzün doğal bir sonucu olarak çalışma arkadaşlarımızın mutluluğuna, geleceğine ve kariyer gelişimlerine yatırım yaparak, deneyimlerini iyileştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Great Place to Work sertifikasını bir kez daha ve geçen seneye göre 9 puan artış gösteren bir memnuniyet skoruyla almak, aldığımız aksiyonların çalışma arkadaşlarımız tarafından takdir edildiğinin en önemli göstergesi. Bu nedenle bizim için çok büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı. Bu gururu bir kez daha bizlere yaşatan tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkürler ediyorum."

"Çalışan deneyimini iyileştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz"

Haktan Saran, AssisTT olarak çalışan odaklı yönetim anlayışıyla iş süreçlerini tasarladıklarını belirterek, harika bir iş yeri olmanın uzun soluklu bir yolculuk olduğuna inandıklarını ifade etti.

Çalışma arkadaşlarıyla uzun soluklu bağ kurmak ve çalışan mutluluğunu sağlamak için sürdürülebilir aksiyonlar almayı önemsediklerini vurgulayan Saran, "Bu doğrultuda çalışma arkadaşlarımızın deneyimlerini iyileştirmek için çalışan yaşam döngüsünü uçtan uca ele alıyor, AssisTTliler'i karar aşamalarına dahil ederek iyileştirme alanlarını belirliyor ve süreçlerimizi yeniden tasarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Saran, yapılan araştırma ve anket çalışmalarının çağrı merkezi çalışanlarının aslında ne kadar zor bir iş yaptıklarını net bir şekilde ortaya koyduğunu belirterek, kendilerinin de bu bilinç ve strateji paralelinde şirketlerinin vitrini olan çalışma arkadaşları için, güven duygusunun hakim olduğu, yaptıkları işte anlam bulabildikleri, bağlılıkla ve mutlu bir şekilde çalışabildikleri bir çalışma kültürü oluşturmak adına tutarlı adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

Verilen bilgiye göre, Great Place to Work Enstitüsü, 30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki en iyi işverenleri belirlemeyerek sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyor. Enstitünün her yıl 7 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı dahil ettiği analizleri, kurum kültürü alanında dünyada gerçekleştirilen en geniş çaplı araştırma olma özelliğini taşıyor.

AssisTT 3. kez harika iş yeri unvanını aldı

Türk Telekom, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AssisTT 3. kez 'harika iş yeri' unvanını aldı - Son Dakika Ekonomi


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