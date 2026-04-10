Aston Martin\'den yüzde 50 peşin ve yüzde 0 faizli kredi kampanyası

10.04.2026 11:40
Aston Martin Türkiye, markanın performans, tasarım ve mühendislik alanında öne çıkan DB12, DBX707 ve Vantage modelleri için özel bir finansman kampanyası sunulduğunu duyurdu. Buna göre yüzde 50 peşin ödeme ile kalan tutar için 12 veya 24 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlandığı kaydedildi.

Aston Martin Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Aston Martin gibi özel ve köklü bir markanın, bu finansman modelini sunmasını son derece anlamlı buluyoruz. Aston Martin'in 2025 yılında segmentinde elde ettiği güçlü satış başarısından aldığımız motivasyonla, bu kampanya kapsamında pazar payımızı daha da artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Aston Martin'in yeni nesil ürün stratejisinin merkezinde konumlanan DB12 modelinin markanın köklü Grand Tourer geleneğini bir üst seviyeye taşıyarak 'Super Tourer' kavramını tanımladığını belirten Kaya, “Güç, dinamizm ve konforu aynı potada eriten bu model, sürüş deneyimini yalnızca performansla değil; ileri mühendislik, hassas sürüş karakteri ve üst düzey işçilikle bütüncül bir deneyime dönüştürüyor” dedi.

Markanın SUV segmentindeki zirve temsilcisi DBX707 modelinin ise performans ve lüks kavramlarını alışılmış sınırların ötesine taşıdığını aktaran Kaya, “Gelişmiş şasi yapısı, üstün sürüş dinamikleri ve yüksek mühendislik çözümleriyle DBX707, yalnızca güçlü bir SUV değil; aynı zamanda Aston Martin DNA'sını eksiksiz şekilde yansıtan bir performans makinesi olarak öne çıkıyor” diye konuştu.

Kaya, “VANTAGE ise, Aston Martin'in saf sürüş odaklı yaklaşımının en net ifadesi olarak konumlanıyor. Ön-orta motor ve arkadan itiş mimarisi üzerine kurulu olan model, mükemmel ağırlık dengesi ve gelişmiş sürüş teknolojileriyle sürücü ile otomobil arasındaki bağı en üst seviyeye taşıyor. Her detayı sürüş hissini derinleştirmek üzere tasarlanan VANTAGE, markamızın sportif karakterinin en güçlü yansımalarından biri olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Sunulan finansman yapısının, Aston Martin'in global ölçekteki finansman yaklaşımıyla uyumlu olarak kurgulandığını söyleyen Kaya, “Türkiye'deki Aston Martin tutkunlarına özel bir finansman seçeneği sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda finansman desteği, D ve D Motorlu Araçlar A.Ş. güvencesi altında, Aston Martin Lagonda iş birliğiyle sunulmaktadır” dedi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti
Ali Babacan: Türkiye’nin önünü açacak adım erken genel seçimdir Ali Babacan: Türkiye'nin önünü açacak adım erken genel seçimdir
Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı

11:52
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
11:26
Gianni Infantino İstanbul’a geldi Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı
Gianni Infantino İstanbul'a geldi! Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
11:17
Altında fırtına öncesi sessizlik Gözler açıklanacak veriye çevrildi
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi
11:08
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı 3 dünya yıldızını birden Kadıköy’e getirecek
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı! 3 dünya yıldızını birden Kadıköy'e getirecek
10:46
Dünyanın gözü bu müzakerede Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
Dünyanın gözü bu müzakerede! Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
