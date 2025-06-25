Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor
25.06.2025 08:09
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İsrail ile İran arasında başlayan ateşkesle birlikte akaryakıt fiyatlarına da indirim yolu göründü. Benzinde 2 lira 67 kuruş, motorinde ise 4 lira 4 kuruş indirim bekleniyor. Pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 48 lira 67 kuruş, motorinin litresi ise 48 lira 89 kuruştan satılacak.

12 gün süren İsrail- İran savaşı sonrası akaryakıt fiyatları hızla yükseldi. Savaş öncesi motorinin litresi 46 liradan, benzinin litresi 48 liradan satılıyordu. Motorin fiyatı 53 lirayı, benzin fiyatı 55 lirayı aştı.

AKARYAKITA İNDİRİM GELİYOR

Çatışmaların durmasının ardından petrol fiyatının düşmesiyle motorinde ilk indirim gerçekleşti. Fiyat 1 lira 66 kuruş ucuzladı. Ateşkes kararı sonrasında ise benzinde 2 lira 67 kuruş, motorinde ise 4 lira 4 kuruş indirim bekleniyor.

İSTANBUL'DA BENZİN 49 LİRANIN ALTINA DÜŞECEK

Pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 48 lira 67 kuruş, motorinin litresi ise 48 lira 89 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Uluslararası İlişkiler, İstanbul, Ekonomi, İsrail, Enerji, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Turgay Aslanturk:
    Şaka gibidiniz 10 gonde 8 lira zam yap şimdide büyük indirimde 5 TL indir 91 2 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    ooooo basliga bak dev indirimmiş 49 2 Yanıtla
  • Musfata Karakeçi:
    çocuk kandırıyorlar …. ?? 26 2 Yanıtla
  • Yarengüme:
    Zamda bu başlıkları görmemiştik! 26 2 Yanıtla
  • rs202020:
    savaştan önce mazot 45 Benzin 43 TL idi.. Hadi bakalım bu fiyatlara geri getirin... 11 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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