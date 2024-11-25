ATM'lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor - Son Dakika
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Ekonomi

ATM'lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor

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ATM'lerde yaşanan nakit sıkıntısı nedeniyle harekete geçen bankalar, yeni nesil 'geri dönüşümlü ATM'lere geçiş yapmaya hazırlanıyor. Nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de dönüşüm çalışmaları başladı.

25.11.2024 16:02
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Bankacılık sektöründe devrim gibi bir adım atılıyor. Bankalar, ATM'lerdeki nakit sorununu çözmek için önemli bir adım atıyor. Bankalar, para çekme ve yatırma işlemlerini hızlandıracak yeni nesil ATM'lere geçiş yapacak.

YATIRILAN PARALAR HEMEN ÇEKİLEBİLECEK

Yeni nesil geri dönüşümlü ATM'ler ile para çekme ve yatırma hazneleri tek bölümden oluşacak. Böylece yatırılan paraların hemen çekilmesinin önü açılacak. ATM'lere yatırılan paralar hemen sistemde görünecek ve diğer müşteriler tarafından anında çekilebilecek.

3 BÜYÜKŞEHİRDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de dönüşüm çalışmaları başladı. Bankalar, ATM'leri güncellemeye talebin fazla olduğu bölgelerden başlayacak. Yeni nesil ATM'ler ile müşterilere daha hızlı ve kesintisiz hizmet sunmayı hedefliyor. Bu sayede müşterilerin eli boş dönmesi gibi sorunlar da azalacak.

ATM\'lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor

Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Finans, Ankara, İzmir, ATM, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATM'lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Çelikk:
    Çok Para Var ya 33 9 Yanıtla
  • balder osman:
    yalan.. cimere 2.kez şikayet ettiğim konu bu. bugün 2. şikayetimin cevabı geldi yine olumsuz, ben 50 bin maaş alıyorum neden günlük en fazla 10 veriyorsunuz, hepsini vermeniz gerekir, siz faizde bekleteceksiniz ve bizi günaha sokacaksınız diye böyle bktan bir uygulamayı düzeltin dedim, bu arada 10 bin i 15 bile yapmıyorlar, cimer de bir şey yapmadı, sıkıntı yapmayın aynen devam der gibi bir cevap yazdı yine. fakirin canı cehenneme, bankalar yaşasın da.. 25 1 Yanıtla
  • balder osman:
    bu sistemde h,çb,r şey düzelmez, düzen düzene devam eder 14 2 Yanıtla
  • Oooo:
    Haberi 3 sefer okudum Atm ler icat edildiğinden beri olan uygulama yazıyor. Farklı bir şey varmı ben mi geri zekalıyım? 6 3 Yanıtla
  • Murat Sert:
    zaten cekiliyor.sorun şu atm lerde 1 tl yok.olmadigi icinde para üzeri veremiyor.ödemeyi hemen iptal ediyor.iceriden yatiramiyoruz atm kabul etmiyor.1 tl koyun şu atm lere 0 0 Yanıtla
  • ÖZER KAZANÇALI:
    zaten 4büyük özel banka bu sisteme çoğunlukla geçti fakat emekli maaş günlerinde gene yetişmiyor, 500 ve 1000 ?bonknot acil çıkmalı 0 0 Yanıtla
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