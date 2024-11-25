ATM\'lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor

Ekonomi

"Benim Maraş\'ta ne işim var?"

Katliamda her bir detay kan donduran cinsten! Tüm ailesini öldürmeyi kafasına koymuş

Bankacılık sektöründe devrim gibi bir adım atılıyor. Bankalar, ATM'lerdeki nakit sorununu çözmek için önemli bir adım atıyor. Bankalar, para çekme ve yatırma işlemlerini hızlandıracak yeni nesil ATM'lere geçiş yapacak.

YATIRILAN PARALAR HEMEN ÇEKİLEBİLECEK

Yeni nesil geri dönüşümlü ATM'ler ile para çekme ve yatırma hazneleri tek bölümden oluşacak. Böylece yatırılan paraların hemen çekilmesinin önü açılacak. ATM'lere yatırılan paralar hemen sistemde görünecek ve diğer müşteriler tarafından anında çekilebilecek.

3 BÜYÜKŞEHİRDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de dönüşüm çalışmaları başladı. Bankalar, ATM'leri güncellemeye talebin fazla olduğu bölgelerden başlayacak. Yeni nesil ATM'ler ile müşterilere daha hızlı ve kesintisiz hizmet sunmayı hedefliyor. Bu sayede müşterilerin eli boş dönmesi gibi sorunlar da azalacak.