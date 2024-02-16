ATM'lerin 5 bin lira olan nakit çekim limitleri, uzun süredir bankalara iş yoğunluğu olarak yansıyor, müşteriler sıra alarak 5 bin lira üstü çekim için banka içinden hizmet görmeye çalışıyordu. Son düzenlemeyle ATM nakit çekim limitlerinin 5 bin liradan 10 bin TL'ye çıkarıldığı öğrenildi.
Çoğu bankanın 7 bin 500 ila 10 bin lirayı ATM nakit çekim limiti olarak belirlediği görülürken bazı bankaların da 15 bin liraya ATM nakit çekim limiti sunduğu görüldü.
Karekodla nakit çekim işlemlerinde de geçerli olacak limit artışı, müşterilere bankalar tarafından duyurulmaya başlandı. Yeni düzenleme, bankalardaki iş yükünü azaltması bekleniyor. Uzun süredir devam eden yüksek enflasyonda kartlara periyodik limit artışları yansıtılırken nakit çekiminde bir düzenleme yapılmaması tepki konusu olmuştu.
Maaş çekimlerini ATM'den banka kartlarıyla peyderpey yapanların yanı sıra kredi kartından nakit avans çekimlerinde de son dönemde yoğunluk yaşandığı görüldü. Vatandaşın kartlara yüklenmesi, düzenleme yapılacağı söylentilerini ortaya çıkarırken konuyla ilgili konuşan ekonomi uzmanları limit ve taksitlendirmede bir düzenlemeye gidilebileceği öngörüsünde bulunuyor.
Son Dakika › Ekonomi › ATM'lerde nakit çekim limiti yükseltildi - Son Dakika
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ATM'lerde nakit çekim limiti, daha önce 5 bin lira olan tutardan en az 10 bin liraya çıkarıldı. Bazı bankaların bu limiti 15 bin liraya kadar yükselttiği belirtildi.
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