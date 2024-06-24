Kurban Bayramı dolayısıyla banka ATM'lerinde yaşanan para çekme sorunu sonrası yeni bir gelişme yaşandı. 15 banka ATM para çekme limitlerini artırdı.
Bankalar, ATM'lerden yapılan nakit çekimlerin yeni limitlerini 5 bin TL ile 20 bin TL arasında değişen seviyelerde belirledi. Bankalar arasında Vakıfbank ve Kuveyt Türk müşterileri 20 bin lira ile en yüksek limite sahip olurken Denizbank ve Akbank ise 5 bin lira ile müşterilerine en az ATM para çekme limitini sundu.
Bankaların yeni ATM para çekme limitleri şu şekilde:
VAKIFBANK
Nakit: 20.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 25.000 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Nakit: 10.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 15.000 TL
QNB FİNANSBANK
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
YAPI KREDİ
Nakit: 10.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 15.000 TL
ING
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
GARANTİ BBVA
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
TEB
Nakit: 10.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 15.000 TL
FİBABANKA
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
KUVEYT TÜRK
Nakit: 20.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 30.000 TL
AKBANK
Nakit: 5.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 10.000 TL
ZİRAAT BANKASI
Nakit: 7.500 TL
QR: 7.500 TL
Toplam: 15.000 TL
HALKBANK
Nakit: 7.500 TL
QR: 7.500 TL
Toplam: 15.000 TL
DENİZBANK
Nakit: 5.000 TL
QR: 7.500 TL
Toplam: 12.500 TL
Son Dakika › Ekonomi › ATM'lerde para çekme limitleri değişti - Son Dakika
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