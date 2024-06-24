ATM'lerde para çekme limitleri değişti - Son Dakika
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Ekonomi

ATM'lerde para çekme limitleri değişti

ATM\'lerde para çekme limitleri değişti

ATM'lerde para çekme limitleri değişti. 15 banka, Kurban Bayramı'nda müşterilerinin sorun yaşaması üzerine limitlerde güncellemeye gitti. Açıklanan yeni limitler 5 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiyor.

24.06.2024 22:04
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Kurban Bayramı dolayısıyla banka ATM'lerinde yaşanan para çekme sorunu sonrası yeni bir gelişme yaşandı. 15 banka ATM para çekme limitlerini artırdı.

VAKIFBANK VE KUVEYT TÜRK'TE 20 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

Bankalar, ATM'lerden yapılan nakit çekimlerin yeni limitlerini 5 bin TL ile 20 bin TL arasında değişen seviyelerde belirledi. Bankalar arasında Vakıfbank ve Kuveyt Türk müşterileri 20 bin lira ile en yüksek limite sahip olurken Denizbank ve Akbank ise 5 bin lira ile müşterilerine en az ATM para çekme limitini sundu.

Bankaların yeni ATM para çekme limitleri şu şekilde:

VAKIFBANK

Nakit: 20.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 25.000 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Nakit: 10.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 15.000 TL

QNB FİNANSBANK

Nakit: 10.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

YAPI KREDİ

Nakit: 10.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 15.000 TL

ING

Nakit: 10.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

GARANTİ BBVA

Nakit: 10.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

TEB

Nakit: 10.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 15.000 TL

FİBABANKA

Nakit: 10.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

KUVEYT TÜRK

Nakit: 20.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 30.000 TL

AKBANK

Nakit: 5.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 10.000 TL

ZİRAAT BANKASI

Nakit: 7.500 TL

QR: 7.500 TL

Toplam: 15.000 TL

HALKBANK

Nakit: 7.500 TL

QR: 7.500 TL

Toplam: 15.000 TL

DENİZBANK

Nakit: 5.000 TL

QR: 7.500 TL

Toplam: 12.500 TL

Kurban Bayramı, Banka, ATM, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATM'lerde para çekme limitleri değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • selim IŞIK: sıkıntı şu ki ATM lerde hep para yok 13 0 Yanıtla
    nilgun aktaşkoçak: yada atm bozuk 9 0
  • Ergül Çiftçi: bu olaydan dolayı akbank'ta hesabım var kapatmayı düşünüyorum 11 0 Yanıtla
  • Galatasaray 1905: limiti 100 bine de çıkarsalar ATM de para yok 6 0 Yanıtla
  • ferhat eser: garantibank müşterisiyim çok memnunum 2 2 Yanıtla
  • utku ergün: Akbanktan çıkacağım bu gidişle 4 0 Yanıtla
  • Emin Akkuş: Garanti bankasından 10bin çektim 8 bin verdi 10 gibi işlem yaptı 2bin TL çöktü itiraz ettim normal dediler dikkat edin 0 0 Yanıtla

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