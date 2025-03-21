ATM\'ler için yeni düzenleme geliyor

Bankacılık sektöründe önemli bir gelişme yaşanıyor. ATM'lerde para çekme limitlerine ilişkin yeni bir çalışma başlatıldı.Bu düzenleme ile birlikte kullanıcıların günlük 10 bin lira olan para çekme limitleri yükseltilecek.

Ramazan Bayramı için hazırlıklar başladı. Kıyafet sektöründen temel gıdaya kadar birçok sektörde hareketlilik gözlenirken birçok kişi de bayramda seyahat etmek için gün sayıyor. Son dönemde enflasyon nedeniyle paranın alım gücünün düşmesiyle piyasaların nakit ihtiyacı katlanarak artıyor. Bankacılık kaynaklarından alınan bilgiye göre; bankalar bu konuda çalışma başlattı.

ATM'LERDE MEVCUT ÜST LİMİT 10 BİN LİRA

Bankadan bankaya değişse de mevcut durumda bankaların ATM'lerinden para çekmenin günlük üst sınırı 10 bin lira civarında. Ancak piyasa kaynakları, yeterli olmayan bu tutarın artırılması için çağrıda bulundu. Ekonomi yönetiminin de bu ihtiyacı karşılayabilmek adına bankalar üzerinden piyasadaki likidite ihtiyacının karşılık oranını artırmak için ATM'lerden günlük para çekme üst sınırını iki katına çıkarmaya hazırlanıyor.

ATM'LERDE PARA ÇEKME SINIRI 20 BİN LİRA OLACAK

Bu sebeple atılacak adımlardan en önemlisi ATM'lerden para çekme üst sınırının artırılması olacak. ATM'lerde nakit para çekimi için yeni bir güncelleme yapılması gündemde. Piyasa kaynakları, 10 bin lira olan bu sınırın 20 bin liraya yükseltilmesini bekliyor. Bu güncelleme ile vatandaşın ATM'lerden para çekme işlemleri daha hızlı ve kolay hale gelecek.