ATM'ler için yeni düzenleme geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

ATM'ler için yeni düzenleme geliyor

ATM\'ler için yeni düzenleme geliyor

Türkiye'de son dönemde yüksek seyreden enflasyon karşısında Türk lirasının alım gücü giderek düştü. 200 liranın altındaki banknotların piyasanın nakit ihtiyacı karşısında yetersiz kalması sebebiyle, ATM'lerde para çekme limitinin artırılması gündeme geldi. Özellikle Ramazan Bayramı'nda nakit ihtiyacının artacağını değerlendiren bankalar kolları sıvadı.

21.03.2025 09:33
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Bankacılık sektöründe önemli bir gelişme yaşanıyor. ATM'lerde para çekme limitlerine ilişkin yeni bir çalışma başlatıldı.Bu düzenleme ile birlikte kullanıcıların günlük 10 bin lira olan para çekme limitleri yükseltilecek.

Ramazan Bayramı için hazırlıklar başladı. Kıyafet sektöründen temel gıdaya kadar birçok sektörde hareketlilik gözlenirken birçok kişi de bayramda seyahat etmek için gün sayıyor. Son dönemde enflasyon nedeniyle paranın alım gücünün düşmesiyle piyasaların nakit ihtiyacı katlanarak artıyor. Bankacılık kaynaklarından alınan bilgiye göre; bankalar bu konuda çalışma başlattı.

ATM'LERDE MEVCUT ÜST LİMİT 10 BİN LİRA

Bankadan bankaya değişse de mevcut durumda bankaların ATM'lerinden para çekmenin günlük üst sınırı 10 bin lira civarında. Ancak piyasa kaynakları, yeterli olmayan bu tutarın artırılması için çağrıda bulundu. Ekonomi yönetiminin de bu ihtiyacı karşılayabilmek adına bankalar üzerinden piyasadaki likidite ihtiyacının karşılık oranını artırmak için ATM'lerden günlük para çekme üst sınırını iki katına çıkarmaya hazırlanıyor.

ATM'LERDE PARA ÇEKME SINIRI 20 BİN LİRA OLACAK

Bu sebeple atılacak adımlardan en önemlisi ATM'lerden para çekme üst sınırının artırılması olacak. ATM'lerde nakit para çekimi için yeni bir güncelleme yapılması gündemde. Piyasa kaynakları, 10 bin lira olan bu sınırın 20 bin liraya yükseltilmesini bekliyor. Bu güncelleme ile vatandaşın ATM'lerden para çekme işlemleri daha hızlı ve kolay hale gelecek.

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Son Dakika Ekonomi ATM'ler için yeni düzenleme geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • yaşar Arslan:
    hükümet 2009 dan beri neden para çıkarmıyor. neden 1000 TL, 5000 TL, 10000 TL çıkarmıyor. enflasyon mu yükseliyor, hükümetin oyları mı azalır 43 9 Yanıtla
  • serda Dörtyollu:
    1.000,5.000,10.000 ? banknotlar basılmalı 200 TL.ATM makinada yük.. Cepte, harcamada ihtiyacı karşılamıyor. Say say hacimden başka bir şey değil, güya 6 sıfır atıldı ? Eski İtalyayı geçti. 1 poşet para ile tek poşet pazar çantasını doldurabiliyorsun. Rezillik..! 23 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ya 500 lükleri basın bari 18 3 Yanıtla
  • velibaba1.2.3:
    alım gücü mü azaldı enflasyon mu tavan yaptı yapmayın sizide alırlar bak ?? 15 6 Yanıtla
  • kenan sar:
    paranın değeri pul oldu. oyu kullanırken dikkat edin emi :) 8 4 Yanıtla
  • Tuna Han:
    ekonominin buradan belli uçtuğu Avrupa bizi kıskanıyor 7 3 Yanıtla
  • Haan:
    500 lük ve 1000 lik banknotlar artık basılsın, yetkililer duyun milletin sesini, tomarla para taşımaktan bıktık 8 0 Yanıtla
  • Hüseyin Şentürk:
    La bu bankaların işi ne? Derhal para çekme limiti en az 25 bin TL olmalı. Enflasyon uçmuş, 0 üzerinde, alım gücü gitgide düşüyor. İnsanlar çöpten ekmek topluyor. Hergun birilerine iftar programı altında verilen iftarlar kime kimin parasi???? 1 0 Yanıtla
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