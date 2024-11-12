ATM'lerde yeni dönem: 1 Ocak'ta resmen başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

ATM'lerde yeni dönem: 1 Ocak'ta resmen başlıyor

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Yüksek enflasyon ve Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle bankalar, ATM politikalarında değişikliklere gidiyor. 10, 20 ve 50 TL'lik banknotların kullanımına sınırlama getiren bankalar, 1 Ocak itibariyle günlük para çekme limitlerini yüzde 50 oranında artırma kararı aldı.

12.11.2024 16:20  Güncelleme: 16:51
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Türk lirasındaki değer kaybı ve yüksek enflasyon vatandaşların günlük hayatını olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Nakit kullanımında meydana gelen güçlükler bankaların ATM politikalarında gittikleri değişikliklerle daha da ortaya çıkmış durumda.

KÜÇÜK BANKNOT KULLANIMI SINIRLANDI

Bankaların çoğunluğu 10, 20, ve 50 TL'lik banknotların kullanımına sınır getirdi. Küçük banknotlar şu anda ATM'lerde neredeyse hiçbir şekilde bulunamıyor. Söz konusu durum vatandaşları ihtiyaç duyduklarından daha büyük tutarlarda para çekme durumunda bırakıyor.

LİMİTLER YÜZDE 50 YÜKSELECEK

1 Ocak tarihi itibariyle ATM'lerdeki para çekme limitlerine yeni bir düzenleme getiriliyor. Bankalar, yeni yılda günlük para çekme limitlerini yükseltme kararı aldı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, limitler yüzde 50 oranında yükseltilecek. Böylelikle vatandaşların ihtiyaçları daha iyi karşılanmaya çalışılacak.

ATM\'lerde yeni dönem: 1 Ocak\'ta resmen başlıyor

Ekonomi, Finans, Yaşam, ATM, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATM'lerde yeni dönem: 1 Ocak'ta resmen başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Okan Demircan:
    tabi hesabınızdaki 50 liraya hiç muhtaç kalmadığınız için. 43 1 Yanıtla
  • Hasan Babacan:
    günlük çekim limiti ortalama 30bin olacak peki bizim öyle bir paramız zaten yok 2 ayda kazanıyoruz onu da kiraya faturalara çocukların okul masrafına derken aaaa bir bakıyorsun banka senden alacaklı lanet olsun bu düzene 34 1 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    ülkenin bu hale gelmesindeki en büyük nedenlerden biri bankaları aç gözlülüğüdür 18 5 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Nerdesiniz MAKARNA KÖMÜR DÜRÜM AYRANCILAR :) 15 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    basmayınız inatla 500 ve 1000 lik banglotlari böyle olur 14 2 Yanıtla
  • Ercan Soykök:
    Tüm bankamatikler ortak olsa Komisyonsuz para verse Komisyonları birbirlerinden mahsup etseler ne güzel olur. 12 0 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    EKONOMİSTİM DİYEREK BİLGİÇLİK TASLAYAN TAYYİP ERDOĞAN VE BECERİKSİZ DAMADI BERAT ALBAYRAKI N EKONOMİSİ BİLGİÇLİĞİ ! VE ÇIKAN SONUÇ. ÇÖKMÜŞ BİR EKONOMİ,. VE ERDOĞAN ÇIKMIŞ , BİR DÖNEM DAHA YETKİ İSTİYORUM. NEYİN YETKİSİ.! BIRAK GİT.İSTEMİYORUZ SENİ , 4 1 Yanıtla
  • Necip Şahin:
    İhtiyaç duyulandan fazla para çekmesine neden oluyormuş(?) ?????? yahu ciklet 200tl, hem en bozuk paramız hem en yüksek banknotumuz. Bu yorumu yapan arkadaş uzayda mı yaşıyor? 4 0 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Daha Neler Neler Çıkacak 3 0 Yanıtla
  • Bekir Şimşek:
    200 ? değerlenmeyeceği için 500?’i artık basmanız lazım. 1 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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