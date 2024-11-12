Türk lirasındaki değer kaybı ve yüksek enflasyon vatandaşların günlük hayatını olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Nakit kullanımında meydana gelen güçlükler bankaların ATM politikalarında gittikleri değişikliklerle daha da ortaya çıkmış durumda.
Bankaların çoğunluğu 10, 20, ve 50 TL'lik banknotların kullanımına sınır getirdi. Küçük banknotlar şu anda ATM'lerde neredeyse hiçbir şekilde bulunamıyor. Söz konusu durum vatandaşları ihtiyaç duyduklarından daha büyük tutarlarda para çekme durumunda bırakıyor.
1 Ocak tarihi itibariyle ATM'lerdeki para çekme limitlerine yeni bir düzenleme getiriliyor. Bankalar, yeni yılda günlük para çekme limitlerini yükseltme kararı aldı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, limitler yüzde 50 oranında yükseltilecek. Böylelikle vatandaşların ihtiyaçları daha iyi karşılanmaya çalışılacak.
Son Dakika › Ekonomi › ATM'lerde yeni dönem: 1 Ocak'ta resmen başlıyor - Son Dakika
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