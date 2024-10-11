ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu! - Son Dakika
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Ekonomi

ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!

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ATM'lerde bugünden itibaren yeni bir uygulama başladı. Yeni düzenleme ile birçok banka ATM'ye özel geliştirdiği sigorta paketi belgesini para çekme işlemleri sırasında vatandaştan talep edebilecek.

11.10.2024 11:05  Güncelleme: 11:50
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Hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarına karşı bankalar yeni bir sigorta sistemini devreye soktu. Bu sistemde bankaların, kullanıcıların verilerine yönelik güvenliği artırması planlanıyor.

Günümüzde ATM'ler, bankacılık işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Kullanıcılar, 7/24 erişim imkanı ile para çekme, hesap bakiyesi sorgulama ve para transferi gibi işlemleri zahmetsizce yapabiliyor. Özellikle şehir hayatında yoğun zaman dilimlerinde, ATM'ler zaman kazandırarak hayatı kolaylaştırıyor.

BANKACILIKTA YENİ DÖNEM BAŞLADI

ATM'leri tercih eden kullanıcılar, şifre güvenliği, gasp ve kapkaç gibi risklerle karşı karşıya kalabiliyor. Bankalar güvenlik sistemlerini geliştirerek ATM kullanımını daha da güvenilir hale getirmek için kolları sıvadı. Bankacılıkta artık yeni dönem başladı. Bir çok banka, müşterileri için ATM'ye özel sigorta paketi geliştirdi. Bu paketler, ATM çevresinde meydana gelen gasp ve kapkaç olaylarının yanı sıra, kartların kopyalanması gibi durumların da önüne geçecek.

ARTIK O BELGE İSTENECEK

Ayrıca, kimlik güvenliğini ön planda tutan sigorta ürünleri, kimlik bilgilerinin çalınması veya kaybolması sonucu oluşan dolandırıcılık işlemlerini de güvence altına alacak. Bankalar, bu sigorta kapsamına sadece kendi kartlarını değil, müşterilerin sahip olduğu diğer banka kartlarını da dahil ediyor. Bu düzenleme kapsamında bankalar, ATM'den para çekerken vatandaşlardan o belgeyi de yanlarında bulundurmalarını isteyecek.

Teknoloji, Ekonomi, Sigorta, Finans, Banka, ATM, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu! - Son Dakika

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