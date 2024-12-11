ATM'lerde yeni nakit çekim dönemi: 20 gün sonra tarih olacak - Son Dakika
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Ekonomi

ATM'lerde yeni nakit çekim dönemi: 20 gün sonra tarih olacak

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Bankalar, ATM'lerdeki küçük banknotların kullanımını azaltma kararı aldı. 20 gün sonra ATM'ler yeni bir döneme giriş yapmış olacak. Artık ATM'lerde yalnızca 100 TL ve 200 TL banknotlara yer verilecek.

11.12.2024 17:53  Güncelleme: 18:32
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Artan enflasyon ve alım gücünün düşmesi ile birlikte günlük hayatta nakit kullanımı giderek azaldı. Durum böyle olunca Bankacılık sektöründe önemli bir dönüşümün eşiğine gelindi. ATM'lerden 5, 10, 20 ve hatta 50 TL'lik banknotlar çekilebilme dönemi tarihe karışıyor.

ŞENOL BABUŞÇU DUYURMUŞTU

Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, bankalar tarafından artık ATM'lere yalnızca 100 ve 200 TL'lik banknotlar yerleştirdiğini duyurdu. Babuşçu, "Bankalar ATM'lere artık sadece 200 ve 100 TL banknot koyuyor. 5,10,20 TL banknottan sonra 50 TL banknot da koymamaya başladı. 2025 yılı başından itibaren sadece 200 TL banknot yerleştirecekler' demişti.

ATM'lerde yeni nakit çekim dönemi: 20 gün sonra tarih olacak

Eğer bu durum gerçekleşirse 20 gün sonra ATM'ler yeni bir döneme giriş yapmış olacak

ATM\'lerde yeni nakit çekim dönemi: 20 gün sonra tarih olacak

Ekonomi, Gündem, Finans, ATM, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATM'lerde yeni nakit çekim dönemi: 20 gün sonra tarih olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet Yılmaz:
    niye kimin inadı bu işte bal gibi 500 lükleri ve 1000 likleri niçin basmıyor merkez şart işte 12 1 Yanıtla
  • Yunus Kaba:
    para kıymeti yok ondan 12 0 Yanıtla
  • Osman Kaan:
    Kalan parayı git harca diyorsun yani 7 1 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Adamın hesabında 90 lira olsa çekemeyecek mi. öyle saçma iş mi olur. Eskiden madeni para verirdi banka 7 0 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    aylardır o şekilde zaten, 3 0 Yanıtla
  • res:
    O paraları da monte ederiz artık 3 0 Yanıtla
  • astronot marslı:
    1000 lik banknot şart oldu düşün aylik kredi kartim 30 bin geliyor ben bunu 200 lük ile 150 adet 200 luk ile nasil ödücem 2 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    İyi olur 0 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    sahtesini basarlar zorla onu yap diyorlar :))) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: ATM'lerde yeni nakit çekim dönemi: 20 gün sonra tarih olacak - Son Dakika
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