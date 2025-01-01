ATM'lerden nakit çekimde yeni dönem başladı - Son Dakika
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Ekonomi

ATM'lerden nakit çekimde yeni dönem başladı

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Bankalar, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla ATM'lerden para çekme limitlerini değiştirdi. Mevcut durumda 10 bin lira olan limit 20 bin liraya kadar yükseltilecek.

01.01.2025 12:20
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ATM'lerden para çekme işlemlerinde yapılan değişiklik 1 Ocak'la beraber başladı. Mevcut durumda 15 bin TL'lik limit uygulayan bankalar, bu tutarı 20 bin TL'ye çıkaracak. 10 bin TL sınırı olan bankaların ise 15 bin TL'ye çıkaracağı tahmin ediliyor.

QR KOD LİMİTLERİ ARTMIŞTI

Öte yandan ATM'lerden yapılan işlemlerde kısa süre önce QR kod ile para çekme limitleri artırılmıştı. Yeni uygulamalar ile müşterilerin nakit ihtiyaçlarını daha hızlı ve kolay karşılamasının yolu açılacak.

ATM'LER BU PARALARI KABUL ETMİYOR

Kur artışları sonrasında Türkiye'deki en yüksek banknotun yaklaşık 5.5 dolara kadar gerilemesine rağmen Merkez Bankası, 500 ve 1000 TL'lik banknotları tedavüle almamaya devam ediyor. Bu durum, ATM'lerde önemli bir değişiklik yaşanmasına yol açarken, her gün makinelere para yetiştirmekte zorlanan bankalar, çözümü tek tip para kullanımına geçmekte buldu.

Özel bankaların kullandığı ATM'lerin tamamına yakınında 10 ve 20 TL'lik banknotların kullanımı durdurulurken, bu bölümlere de 200 liralık paralar yerleştiriliyor. Bununla birlikte son günlerde birçok banka, 10 ve 20 liralık slotları yeterli bulmayarak, 50 ve 100 TL'lik paraları da kullanıma kapatarak, ATM'lerden yalnızca 200 lira çekilmesine olanak tanıyor.

ATM\'lerden nakit çekimde yeni dönem başladı

Ekonomi, Finans, Banka, ATM, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATM'lerden nakit çekimde yeni dönem başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • mert çelik:
    sankı cok verıyorda hep arıza 78 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ya 500 lükleri bari basın kesin lazım piyasaya 51 5 Yanıtla
  • YoH null:
    para mı varki:D 42 5 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    5 ve 10 tl çöp oldu 40 1 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    paradan 1 sıfır atın olsun bitsin 39 1 Yanıtla
  • monşer null:
    çok Güzel 21 5 Yanıtla
  • Salih Karadayı:
    yani haber akp mhp yandaşlarını ilgilendirir adamların yedi sülalesi kamuda çalışıyor 16 4 Yanıtla
  • Alparslan:
    tam da piyasada kim bozacak onparayi 17 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    değersiz para 10 1 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Beş yüzlük binlik basılmamasının nedeni insanlar üzerinde yaratacağı pisikolojik etki adam şimdi bankaya gidiyor para çekiyor bir tomar para alıyor kendini iyi hissediyor. AKP kurmaylarının algı oyunu.Adamlar işi biliyor. 8 0 Yanıtla
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